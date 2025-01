Mánager menciona los oponentes que quiere enfrentar Pitbull Cruz

Sean Gibbons, mánager de Isaac ‘Pitbull’ Cruz, mencionó a Ryan García y a Gervonta Davis como los oponentes preferidos que el excampeón mexicano de 140 libras quiere enfrentar en este 2025.

En declaraciones a los medios en Ciudad de México, Gibbons explicó que la idea es buscar las peleas que el público quiere ver, pero primero el Pitbull Cruz deberá volver a la senda del triunfo frente a Ángel Fierro.

“Las peleas que la gente quiere ver, eso realmente es lo que buscamos desde hace tiempo. Haremos lo que buscamos desde hace tiempo, que es buscar a Ryan García, buscar a Gervonta Davis, peleas por las que de verdad el público esté ansioso. Vienen peleas importantes y él quiere que se dé con Ryan García”, dijo.

Gervonta Davis ha mostrado interés en la revancha con Pitbull Cruz, pero no se ha concretado. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Es un gran retorno de la Pitbullmanía el 1 de febrero contra Ángel Fierro, pero en los próximos años queremos las peleas que la gente quiere ver, por ejemplo Ryan García, Gervonta Davis. Isaac perdió con el Rayo Valenzuela, una pelea que no le gustó (porque no se encontraron los estilos), pero creo que Isaac ganó y ahora queremos las mejores peleas”, agregó.

Gervonta Davis venció al Pitbull Cruz en diciembre de 2021 y desde entonces el pugilista mexicano ha estado buscando la revancha. El campeón estadounidense ha mostrado interés en hacerla y hasta han entablado conversaciones para llevarla a cabo, pero no ha podido concretarse.

En cambio, el excampeón de 140 libras ha sido retado por Ryan García -a quien ha criticado por no considerarlo un verdadero peleador mexicano- y no se sabe si esta pelea pueda suceder, ya que el californiano podría no competir en esa categoría nuevamente.

En su último duelo, Pitbull Cruz cayó por decisión dividida ante José ‘Rayo’ Valenzuela y perdió el cinturón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Aunque pidió la revancha inmediata porque se mostró descontento con el resultado, no pudieron ponerse de acuerdo y ahora enfrentará a Ángel Fierro el 1 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Ryan García tiene en mente varios rivales para su regreso. Crédito: Cris Esqudda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, no pudo defender su título con éxito en su última pelea y ahora quiere volver a la senda del triunfo. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

