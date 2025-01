Nelly Furtado posa en bikini y envía un mensaje de autoaceptación

Para comenzar 2025 Nelly Furtado recurrió a su cuenta de Instagram y publicó dos fotografías en las que aparece luciendo su figura al usar un bikini de color naranja; hasta el momento las imágenes han obtenido más de 330,000 likes.

La cantante canadiense también escribió un largo mensaje, recordando varias cosas que hizo el año pasado: “Tomé conciencia de la presión estética de mi trabajo de una manera completamente nueva, al mismo tiempo que experimentaba nuevos niveles de amor propio y confianza genuina desde dentro. Tuve que emprender algunas acciones legales contra unos cuantos charlatanes que venden en línea servicios basados ​​en vender mitos de salud y belleza sobre mí”.

Furtado también desmintió los rumores acerca de que se había hecho arreglos estéticos: “Para quien le importe, nunca me he sometido a ninguna cirugía o aumento facial o corporal, aparte de las carillas en la fila superior de mis dientes…Mi mensaje de Año Nuevo para 2025 es: exprésate libremente, celebra tu individualidad, y debes saber que está perfectamente correcto estar OK con lo que ves en el espejo, y también está bien querer algo diferente. Todos somos pequeños y lindos humanos que saltamos por la Tierra en busca de abrazos”.

Nelly no tiene planeada una gira para este año, pero continúa con la promoción de su álbum 7, del cual ha lanzado un remix de la canción “Showstopper”. El lyric video lleva hasta el momento más de 144,000 vistas en YouTube.

