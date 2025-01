Santiago Giménez revela cuáles son las ligas a las que le gustaría ir 

Santiago Giménez es el delantero de moda del fútbol mexicano. El exatacante de Cruz Azul ha tenido un gran desempeño en Países Bajos con el Feyenoord. El “Bebote” ha estado en el radar de varios clubes, pero él mismo delimitó cuáles ligas le atraen.

Por su juventud y su buena cuota goleadora hay varios clubes que se han interesado en el atacante mexicano. Su próximo paso después del Feyenoord sigue siendo una incógnita, aunque sigue dando señales de su destino.

“Desde niño, siempre quise estar en una de las cinco mejores ligas del mundo y en una de esas entra España, la Premier o Italia, no tengo favoritismo por ninguna y me gustaría recorrer, por qué no, todas”, dijo Giménez en una entrevista con Fox Sports.

Giménez no baja el ritmo

Con 23 años, el “Bebote” sigue inflando sus números en el fútbol neerlandés. A pesar de que en esta temporada ha estado afectado por la lesiones, el rendimiento de Santiago Giménez sigue siendo superlativo.

Por los inconvenientes físicos, Giménez solo ha podido jugar 14 partidos en lo que va de temporada. Durante 851 minutos dentro del campo, el azteca ha podido marcar 10 goles y conceder 3 asistencias. Su influencia y aporte en el Feyenoord es evidente. Es cuestión de tiempo para que el mexicano dé el salto a una de sus ligas predilectas.

El guiño con el Liverpool

En sus declaraciones, Santiago Giménez explicó que las despedidas y reencuentros son parte del fútbol. Arne Slot lo dirigió en el Feyenoord, pero actualmente es el entrenador del Liverpool de la Premier League. El fútbol inglés está entre los torneos favoritos del “Bebote”. El reencuentro en Inglaterra podría no ser tan descabellado.

“El futbol siempre es de las mismas caras conocidas y eso es lo bonito del futbol; ir dejando huella, amistades en todo el mundo, para reencontrarse, saludarse y volverse a ver”, explicó.

