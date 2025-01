Carolina Sandoval mostró su figura en un vestido pegadito y de escote peligroso

La conductora Carolina Sandoval demostró una vez más que, a pesar de las adversidades, muestra su mejor actitud a la vida a donde quiera que vaya. Prueba de ello es su más reciente aparición en la pantalla chica a través del programa que conduce, “¡Siéntese quien pueda!”.

Y es que la denominada ‘Venenosa’ optó por portar una pieza que muchos internautas calificaron como “el vestido de la venganza”, pues con el comprobó que si bien el final del 2024 se vio marcado por su polémica separación del empresario Nick Hernández, hoy en día se encuentra más fuerte que nunca.

El modelito en cuestión estuvo protagonizado por un vestido color ‘burnt orange’ que dejó poco a la imaginación gracias a su corte ceñido que se abrazó a sus curvas, así como al peligroso escote en la parte frontal de la pieza.

Para acompañar su propuesta en moda, Carolina Sandoval optó por un par de aretes oversized en color dorado y unas zapatillas con plataforma en un tono nude que estilizó su figura de reloj de arena.

La reconocida comunicadora no dejó pasar la oportunidad de compartir una mirada a detalle de su look por medio de una publicación realizada desde su cuenta oficial de Instagram, donde los comentarios positivos y piropos no se hicieron esperar.

“Divorciada NO 👉🏻Divorciadisimamente guapa“, escribió Carolina Sandoval para acompañar su post, no sin antes calificar este hecho como “Cosas que le pasan a La Venenosa”.

Mientras tanto, su comunidad digital la convirtió en el blanco de felicitaciones por mantenerse con actitud positiva y siempre sonriente durante su proceso de separación del padre de su hija Amalia Victoria: “Simplemente bella”, “Fabulosa”, “Bellísima Carolina, ese vestido te queda precioso” y “Con todo Carolina hoy brillas más que nunca”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.