Conductor se va contra ciclistas en toma de calle

Decenas de ciclistas que tomaron tres carriles de una calle se vieron amenazados por un conductor el pasado sábado cuando un Mercedes blanco se fue contra ellos en Mid-City.

Un video demuestra que el conductor trata de impactar a los jóvenes varias veces mientras otros ciclistas le gritaban a los demás qué venía el carro.

En otro video en la red social Instagram se ve a varios jóvenes en un estacionamiento golpeando al conductor, rompiendo sus ventanas y el conductor huyendo del área.

Oficiales del LAPD, acudieron al estacionamiento tras recibir una llamada por vandalismo.

El conductor fue interrogado, pero no se realizaron arrestos, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles, y agregó que la agencia está reuniendo más pruebas e intentando comprender la secuencia de los hechos, según el noticiero NBC4.

Uno de los ciclistas que aceptó hablar con La Opinión bajo condiciones de anonimidad, explicó lo que sentía durante el incidente.

“Tan pronto como me di la vuelta, vi que el coche pasaba a mi lado y tuve suerte de que no me golpeara porque hace poco vi el acto terrorista que ocurrió en Nueva Orleans, donde el coche atropelló a todos los sospechosos y luego terminó suicidándose”, explicó la fuente. “Me recordó algo similar a eso porque [el conductor] iba atravesando la multitud de personas como si no le importara quién estuviera allí”.

El ciclista, como muchos otros, advirtió a sus compañeros de la toma de calle y subrayó la importancia de protegerse uno a otro en esas situaciones.

Varios comentarios en el video que se hizo viral en las redes sociales, dijeron que no veían nada malo con lo que hacía el conductor y se quejaron de la toma de calle de todos los ciclistas.

“Esas personas que están en las secciones de comentarios diciendo todas las cosas negativas, si su hijo fuera ese niño que está ahí afuera, no estarían diciendo eso”, dijo el ciclista.

Agregó que la comunidad de ciclistas es como una familia y no entiende cómo alguien pueda irse contra ellos mientras solo trataban de pasar el tiempo y alejarse de sus problemas.

“Alguien quiere venir y causarnos problemas y luego, al final del día, cuando se ve envuelto en problemas, parecemos como si fuéramos los malos”, explicó el ciclista.

El joven dijo que a menudo tiene que lidiar con el peligro de conductores en Los Ángeles y que nunca había visto algo como lo que ocurrió el sábado.

“Siempre es mejor andar en grupo porque en la ciudad en la que vivimos… puedes atropellar a alguien y salir corriendo y salirte con la tuya. Si la cámara no lo capta, nadie lo ve”, explicó el ciclista. “Por eso, una de esas cosas que intentamos hacer es andar en grupo y reunirnos como una familia”.

Por ahora el ciclista espera que haya justicia por el peligro causado por el conductor a pesar de que no se reportaron personas heridas.

El director ejecutivo, Damian Kevitt, de Streets Are For Everyone (SAFE), una organización sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de vida de peatones, ciclistas y conductores a través de educación directa, extensión comunitaria, legislación y apoyo a los afectados y habló sobre el incidente.

“Sinceramente, desde el punto de vista de un ciclista, es aterrador. El conductor no tenía derecho a hacer lo que hizo, aunque en realidad no atropelló a nadie, pero se acercó mucho y fácilmente podría haber atropellado a alguien allí”, dijo Kevitt. “Al mismo tiempo, no hay duda de que lo que estaban haciendo los ciclistas era ilegal”.

El directivo agrega que como parte de la organización trata de hacer recorridos con grupos largos de ciclistas, pero siempre se asegura de seguir la ley.

No obstante, el director ejecutivo de SAFE reconoce que es mejor que la juventud esté haciendo recorridos en bicicleta en vez de participar en carreras callejeras u otras actividades más peligrosas.

“Creo que es genial que viajen juntos. No creo que sea bueno que molesten, violen las leyes y corran peligro”, dijo Kevitt. “Pero tampoco creo que sea aceptable que los conductores los acosen o los atropellen”.