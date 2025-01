Hermanos de Jeff Bezos invirtieron $10,000 en Amazon en 1996: ¿cuánto dinero es hoy?

En 1996, la idea de invertir $10,000 dólares en una librería en línea parecía arriesgada, si no absurda. La mayoría de las personas aún lidiaban con conexiones a internet por dial-up y no imaginaban que un simple sitio web de libros cambiaría para siempre el mundo de los negocios. Sin embargo, los hermanos de Jeff Bezos, Mark y Christina Bezos, apostaron por esa visión. Aquí te revelaremos cuánto les ha valido creer en el proyecto exitoso de Amazon, que en aquel entonces, era más riesgoso que prometedor.

En ese año, Jeff Bezos se acercó a sus hermanos con una propuesta. Por $10,000 dólares cada uno, podrían adquirir 30,000 acciones de su joven empresa, que en ese entonces era apenas una página web llamada Amazon.com. El ahora magnate les dejó en claro en aquel entonces que las probabilidades no estaban a su favor, según relata una publicación.

“Hay un 70% de posibilidades de que lo pierdas todo“, según se relata que Jeff le comentó a sus padres también al hacerles la propuesta, según el libro Brad Stone The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon. “Sólo quiero asegurarme de que pueda volver a casa para el Día de Acción de Gracias si esto no funciona”.

A pesar de las probabilidades en su contra, Bezos convenció a sus hermanos, y la jugada resultó ser una de las más exitosas de la historia de los negocios. Para 2018, Bloomberg calculó que las acciones de Mark y Christina valían $640 millones de dólares cada una.

Sin embargo, el precio de las acciones de Amazon siguió aumentando, y al 31 de diciembre de 2024, con un valor de $221.30 dólares por acción (en comparación con los $91 dólares de 2018), hoy, ese riesgo inicial tomado por Mark y Christina, se ha convertido en una inversión de $1.55 mil millones de dólares para cada uno de ellos. Esto representa un retorno asombroso de 15,499,900% sobre la inversión inicial.

Este rendimiento es difícil de comprender en términos convencionales. Para ponerlo en perspectiva, sería como convertir el dinero que gastamos en café diario en el PIB de un pequeño país. La cifra refleja no solo la increíble visión de Jeff Bezos, sino también la confianza de sus hermanos, que apostaron por un futuro incierto pero con un potencial gigante.

El camino hacia el éxito de Amazon no fue fácil. En sus primeros años, la compañía enfrentó grandes dificultades. En 1997, cuando Amazon salió a bolsa, las acciones valían solo $18 dólares cada una. Además, tuvo que atravesar la burbuja de las “punto com”, que hizo que muchos se cuestionaran si Amazon lograría sobrevivir.

A pesar de todo, Bezos se mantuvo enfocado en su visión a largo plazo. Esto permitió que Amazon creciera hasta convertirse en una de las compañías más poderosas y valiosas del mundo, con una capitalización de mercado que hoy supera los $2.33 billones de dólares.

La valentía y confianza que Mark y Christina le brindaron a su hermano es invaluable, más allá de sus posibles ganancias actuales. Muchos de los amigos, familiares e inversionistas potenciales a quienes Jeff les presentó la idea de Amazon dijeron que no. De hecho, 38 de 60 personas a quienes se acercó, rechazaron la oportunidad. Algunos, con el tiempo, han hecho las paces con su decisión, mientras que otros, según se dice, todavía no pueden hablar del tema sin sentir dolor.

Hoy, Mark Bezos ha seguido una carrera en la publicidad y se ha dedicado a la filantropía. En 2021, participó en el primer vuelo espacial de Blue Origin, la compañía espacial fundada por su hermano Jeff.

Por su parte, Christina Bezos ha preferido mantener un perfil bajo, enfocándose en su familia y en diversas actividades caritativas, lejos de los reflectores.

Ninguno de los dos sigue vinculado directamente a las operaciones de Amazon, pero su apoyo inicial a la visión de Jeff ha cambiado su vida para siempre.

