Natanael Cano reaccionó a narcoamenazas con una polémica foto en redes

Natanael Cano respondió con una polémica foto a las amenazas hechas por medio de una narcomanta colocada en una escuela en Hermosillo, Sonora, en México, contra él, Tito Torbellino, Javier Rosas y otros cantantes e influencers del género regional mexicano.

En días pasados, varios cantantes fueron señalados por su presunto apoyo al grupo delictivo “Los Salazar”. Firmada por “Los Matasalas”, la manta advertía “por última vez” que, de continuar, serían fusilados.

La respuesta del intérprete de éxitos como “O me voy o te vas” no se hizo esperar, por lo que publicó en su cuenta de Instagram fotografías de dos mantas con su propia imagen y la leyenda “Las únicas mantitas que me preocupan ahorita (¿Y sí calentarán?)”.

La publicación iba acompañada por emojis de burla y de la canción “AFS”, que hace alusión a “Los Salazar”.

Natanael Cano por que subio a su historia

"ESTAS SON LAS MANTITAS QUE ME PREOCUPAN" DESPUES DE SER AMENAZADO POR UN CARTEL EN UNA NARCO MANTA pic.twitter.com/K0Pdg7o47I — F/A AlchomyTv (@Alejo_Torrez96) January 7, 2025

Aunque minutos más tarde borró la publicación, su sarcástica respuesta ha estado circulando a través de las redes sociales. Algunos seguidores consideran que se está tomando “muy a la ligera” las serias amenazas, mientras que otros lo consideran “irreverente”.

Cabe recordar que el cantante de corridos bélicos fue vinculado a proceso el pasado mes de agosto por intentar sobornar a policías que lo detuvieron por conducir a exceso de velocidad en Hermosillo.

Luego de la aparición de la narcomanta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) dio a conocer que otorgará medidas de protección para los músicos e influencers amenazados por el brazo de Los Chapitos.

Hasta ahora, ni Javier Rosas ni Tito Torbellino Jr. se han pronunciado públicamente respecto a las amenazas recibidas y tampoco han compartido publicaciones en sus redes sociales.

De acuerdo con el sitio Infobae, “Los Matasalas” fueron creados para combatir a “Los Salazar”, quienes fueron sus aliados antes de 2023, cuando éstos desacataron las órdenes de Los Chapitos sobre la venta de fentanilo.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), “Los Salazar” son responsables no sólo de la producción y distribución de fentanilo, sino de los desplazamientos forzados en comunidades de Sonora, estado donde se ha recrudecido la violencia por las disputas entre ambos grupos criminales.

