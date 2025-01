¿Por qué Yailin La Más Viral y su hermana no dejan que su mamá vea a sus hijas?

Yailin La Más Viral y su madre no tienen una relación cercana. De hecho, recientemente, Wanda Díaz, mamá de la cantante, expresó su tristeza por no poder ver a sus nietas debido al distanciamiento entre ella y sus hijas.

En una conversación en el canal de YouTube Jessica en punto, Wanda Díaz contó que pasó las fiestas de Año Nuevo sola y triste. También aseguró que estaba cansada de guardar silencio sobre la difícil relación que tiene con sus hijas, Yailin y Mami Kim.

“Estoy llena ya de quedarme callada y todo el mundo encima de mí sin hacer nada”, dijo la madre de la cantante “Chivirika”.

Las declaraciones de Wanda no le cayeron muy bien a Mami Kim, hermana mayor de Yailin, quien no dudo en responder con las razones por las que no le permiten ver a su nietas.

“Tienes los días contados de Catta, pero como Elaysha es hija del pollero no es familia de ella, perfecto porque por eso no te dejo ver a mi hija, porque quieres venir con tu indiferencia, lo mismo que hacías conmigo y Yailín. Buena vagamunda a mi hija tú no la vas a traumar con tu favoritismo, igualada mala madre y mala abuela, por eso nadie habla contigo y ninguna te dejamos ver a nuestras niñas”, dijo Mami Kim, reseñó Telemundo.

Hasta el momento, Yailin no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de su madre; sin embargo, es posible que la cantante dominicana tenga una postura similar a la de su hermana mayor, con quien mantiene una relación cercana.

¿Por qué Tekashi 6ix9ine contrademandó a Yailin La Más Viral?

Recientemente se supo que el rapero estadounidense contrademnadó a la cantante dominicana.

La noticia llega tres meses después de que la cantante “Chivirika” demandará a Tekashi por abuso físico.

De acuerdo con Telemundo, la abogada de Tekashi indicó en un comunicado que la demanda interpuesta por Yailin es “escandalosa y claramente oportunista”.

“Yailín lo amenazó y presentó una demanda llena de acusaciones infundadas para explotarlo con fines económicos y por publicidad”, indica.

Asimismo, la abogada señaló en el comunicado que cuentan con pruebas irrefutables para desmentir las acusaciones de la cantante dominicana.

La representante legal del rapero indicó que Tekashi apoyó a Yailin, emocional y financieramente; sin embargo, la dominicana respondió al rapero con “actos de violencia”, que se documentaron en videos.

“Daniel les brindó apoyo emocional y financiero, desempeñando un papel fundamental en el avance de la carrera musical de Yailín. Sin embargo, Yailín retribuyó su bondad con violencia”, indica el comunicado.

El comunicado señala que el rapero decidió terminar su relación con Yailin los actos violentos por parte de la cantante y expresar su dolor en la canción “La respuesta”.

Ahora, Tekashi quiere responsabilizar a Yailin por los actos violentos cometidos durante su relación.

