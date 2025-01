Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 9 al 15 de enero

Reventón sonidero en La Boom

El Reventón Sonidero 2k25 tendrá lugar en La Boom Night Club (6611 S. Alameda St., Los Angeles) con la participación de Raymix, Los Askis y Alberto Pedraza. El concierto celebrará la llegada de este 2025. Viernes 10 de enero a las 7:00 pm. Boletos desde $75. Informes laboomlive.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Música romántica en el Av Event Center

Ladrón, Tiranos del Norte, Guardianes del Amor y Los Flamers son parte del concierto que tendrá lugar en el Av Event Center (45000 Valley Central, Lancaster), que celebrará la llegada del año nuevo. Sábado 11 de enero a las 8 pm. Boletos desde $40. Informes avfair.com.

Festival de teatro en The Actors’ Gang

El teatro The Actors’ Gang (9070 Venice Blvd., Culver City) presenta Night Miracles, un festival de obras de diez minutos de duración. Esta colección de piezas originales fue escrita y es dirigida e interpretada por los miembros de The Actors’ Gang. Y cada obra explora temas diversos, como emociones y técnicas de relato. Del 9 de enero al 8 de febrero. Boletos $35. Informes theactorsgang.com.

Maestros entran gratis a SeaWorld

El parque y acuario SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) inició este año con la oferta Teacher Fun Card, que permite a los maestros activos de California y Arizona de los grados de kinder al doceavo, entrar a este parque de forma gratuita. También recibirán dos boletos adicionales gratis que pueden usar durante periodos específicos. La tarjeta se puede usar de forma indefinida hasta el 31 de diciembre. Informes seaworldsandiego.com/teacher.

Foto: Cortesía SeaWorld

Música barroca

La Los Angeles Chamber Orchestra presenta el programa de música barroca, Celestials: Mobley + Vivaldi, el sábado 11 de enero a las 7:30 pm, en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills). Y el domingo a las 4 pm, en The Huntington, Rothenberg Hall (1151 Oxford Rd., San Marino). Boletos desde $47. Informes laco.org.

Foto: Brian Feinzimer para Los Angeles Chamber Orchestra

Tiranosaurio Rex en el Natural History Museum

T. Rex 3D es una producción realizada por importantes científicos de tiranosaurios, una coalición de instituciones de historia natural y artistas pioneros de efectos visuales. El filme, que se puede ver en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles), reimagina el entendimiento sobre este legendario dinosaurio. Se presenta varias veces al día. Boletos $10. Entrada al museo desde $7. Informes nhm.org.

Foto: Archivo Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Lell Benavides en el Disney Hall

El trabajo de Lell Benavides está basado en poemas del premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, y lo presentará en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles), con el tenor Joshua Blue como invitado para interpretar varios temas, entre ellos “Sueño en mi sueño”, un estreno mundial de la autoría de Benavides. Martes 14 de enero a las 8 pm. Boletos desde $20. Informes laphil.com.

Foto: Cortesía LA Phil

Taller para familias en el Getty

El Rainbow Vision: Family Workshop en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) es un taller en el que las familias podrán crear un espectroscopio y doblar la luz blanca en los siete colores del arcoíris al tiempo que exploran el arte y la ciencia de los prismas, la difracción de la luz y el espectro visible del color. Será en inglés y en español. Domingo 12 de enero de 11 am a 3 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía del museo Getty

Taller para familias en el Norton Simon

Light and Transparency: Colorful Illuminated Dioramas es un taller para familias que tendrá lugar en el Norton Simon Museum (411 W. Colorado Blvd., Pasadena). Será impartido por la maestra Melissa Manfull. Los asistentes crearán piezas de arte en 3D sobreponiendo transparencias de colores, plexiglás y sus propios dibujos. Sábado 11 de enero de 1 a 3 pm. Gratis con el pago de la entrada al museo. Entrada desde $15; gratis menores de 18 años. Informes nortonsimon.org.