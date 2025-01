Tanya Charry llora por la destrucción total en Los Ángeles

La reportera de Univisión, Tanya Charry, vivió una profunda conmoción al cubrir la devastadora situación ocasionada por los incendios forestales en Los Ángeles.

A través de una transmisión en vivo para el programa “El Gordo y la Flaca”, Charry no pudo contener su emoción al describir la magnitud de los daños en la zona de Pacific Palisades, una de las más afectadas por las llamas.

Durante su intervención, Tanya compartió con los conductores del programa, Lili Estefan y Raúl De Molina, los detalles de lo que estaba presenciando. “Les cuento que aquí en California no estamos muy bien. Yo me encuentro en Pacific Palisades, donde pudimos huir y perdónenme que yo me ponga un poco sensible, pero aquí el panorama es desolador”, expresó con la voz quebrada. La periodista, visiblemente afectada, agregó que la escena que estaba viviendo era “impresionante”, mientras mostraba imágenes de casas reducidas a escombros y autos calcinados por el fuego.

A lo largo de la cobertura, Charry dejó claro que la tragedia no distingue entre clases sociales. “En estas casas la gente dejó todos sus elementos, casas, mansiones, y no importa que sean mansiones o no, pero son personas que cuando regresen no van a encontrar nada de donde vivían”, lamentó. De acuerdo con la reportera, más de mil viviendas han sido destruidas, y las autoridades continúan instando a los residentes a evacuar la zona. Además, indicó que el incendio no ha sido contenido debido a los fuertes vientos, lo que ha complicado las labores de los bomberos.

Tanya también hizo hincapié en la incertidumbre que viven los habitantes de las áreas afectadas, ya que muchos han tenido que dejar atrás todo lo que poseían. A pesar de la gravedad de la situación, Charry mostró su gratitud por la seguridad de su propia familia y expresó su preocupación por los animales que también han sido víctimas de las llamas.

La cobertura de Tanya Charry conmovió profundamente a los televidentes, quienes, a través de los comentarios en YouTube, expresaron su tristeza por las pérdidas. Muchos se unieron en oraciones por los afectados y, especialmente, por aquellos que se quedaron sin hogar. “Qué triste lo que está pasando. Ojalá el fuego cese”, escribieron algunos usuarios, mientras que otros se solidarizaron con la tragedia de quienes han perdido todo en el desastre.

El incendio sigue siendo un tema de preocupación, y las autoridades continúan trabajando para controlar la situación, mientras la comunidad se une para brindar apoyo a los afectados.

