Biden arremete en contra del dueño de Meta por poner fin a la verificación de datos

Joe Biden reconoció estar molesto con la decisión de Mark Elliot Zuckerberg, fundador y accionista mayoritario de Meta, de poner fin a los programas de verificación de datos en sus plataformas.

El martes de esta semana, el visionario neoyorquino dio a conocer, a través de un mensaje en un video, que la función de verificación de hechos y su política de moderación de contenido serían eliminadas de las plataformas Facebook, Instagram y Threads.

“Primero, vamos a deshacernos de los verificadores de hechos y reemplazarlos con notas comunitarias similares a X, comenzando en Estados Unidos”, indicó.

Zuckerberg argumentó que el cambio respondía a un análisis de las elecciones presidenciales de 2024 y al respeto a la libertad de expresión que deben gozar los usuarios de las redes sociales.

“Las recientes elecciones también parecen un punto de inflexión cultural que nos lleva, una vez más, a priorizar la libertad de expresión.

Por eso, vamos a volver a nuestras raíces y a centrarnos en reducir los errores, simplificar nuestras políticas y restablecer la libertad de expresión en nuestras plataformas”, subrayó.

Joe Biden defiende la libertad de expresión, pero considera necesario que compañías como Meta cuiden que no se difunda información sin fundamento. (Crédito: Robert F. Bukaty / AP)

Sin embargo, la medida no fue bien vista por Joe Biden, actual presidente de la nación, cuya visión es que, al informar, impere la verdad por encima de comentarios sin fundamento.

“La idea de no verificar los hechos y de no informar sobre nada que tenga que ver con la discriminación… me parece contraria a la justicia estadounidense. Decir la verdad importa.

No sé de qué se trata todo esto, es completamente contrario a lo que es Estados Unidos.

Queremos decir la verdad. La idea de que un multimillonario pueda comprar algo y decir que no va a verificar los hechos, y que luego millones de personas lo lean, creo que es realmente vergonzoso“, señaló durante una sesión ante varios representantes de medios informativos congregados en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.

Algunos analistas consideran que el nuevo rumbo que Mark Zuckerberg le dará a sus empresas surgió de la reunión sostenida con Donald Trump hace unos días en Mar-a-Lago, Florida, de la cual —días después— también surgió el donativo de un millón de dólares destinado a cubrir los gastos generados por los festejos de su investidura presidencial.

Sigue leyendo:

• Meta pone fin a su programa de Fact Checking a pocos días del regreso de Trump a la Casa Blanca

• “Todos quieren ser mis amigos”: Así define Trump el acercamiento de millonarios y grandes empresarios tecnológicos

• Amazon y Meta donarán $1 millón de dólares para la investidura de Trump