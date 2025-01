Evacuan a Kate del Castillo por los devastadores incendios en California: “Esto es terrible”

La actriz mexicana Kate del Castillo, de 52 años, se sumó en horas recientes a las celebridades afectadas por los incendios en California, al dar a conocer que ya fue evacuada de su mansión, por lo que en los próximos días vivirá en un hogar temporal.

“Oraciones para Los Angeles ❤️🙏🏼”, se lee en el texto con el que acompañó su publicación.

La noticia fue dada a conocer por la propia celebridad a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, en donde detalló el infierno que ella y toda su comunidad están viviendo a causa de los devastadores incendios que desde el martes azotan diversas partes de California.

“No hay nada que pueda hacer. No me dejan entrar a la zona donde yo vivo, ya está resguardado ahí. Esto es terrible”, compartió al inicio de su video.

Detalló que al momento de la evacuación ella no estaba en su propiedad, sino que unas amigas la ayudaron a sacar algunas de sus pertinencias, incluidos sus coches y algunos papeles de relevancia para ella.

“Tengo amigas ahí que me están ayudando a sacar mis cositas lo más inmediato. Rescatar mis coches y llevarlos a un lugar seguro. Sacar las cosas de mi caja fuerte. Hay gente maravillosa, si no es por mis amigas que fueron, a lo mejor después ya no las dejaban entrar. Realmente los documentos ahorita es lo más importante, lo demás ya es lo de menos.”, compartió angustiada la hija de Don Eric del Castillo.

El video de Kate, que tiene una duración de unos cuantos minutos, se llenó de inmediato de cualquier cantidad de likes por parte de sus fans y de sus amigos famosos, quienes le externaron su solidaridad ante el difícil momento que atraviesa.

“Lo siento mucho Kate querida”, le dijo la actriz Laura Flores, su hermana Verónica del Castillo le dejó un: “Dios, Arcángel Miguel y la Virgen te cuidan ❤️🙌 te amo bebé”, mientras que Lorena Meritano y Cecilia Suárez le dedicaron unas bendiciones.

El mensaje de ‘La Reina del Sur’ se da horas después de que se ofreciera a ayudar a aquellas personas que lo habían perdido todo en los incendios que han arrasado con todo a su paso.

Sigue leyendo:

Jessica Maldonado se quiebra al aire al hablar de la pesadilla que vive por los incendios

Muestran en video cómo quedó la mansión de Anthony Hopkins tras los incendios

Eugenio Derbez reaparece tras fuertes incendios en California: “La devastación es inimaginable”

Eiza Gonzalez sale huyendo de su casa por incendios en California: “Esto es tan aterrador”