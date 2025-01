Hallan sin vida al influencer “El Pinky”, quien confesó en un video apoyar a La Mayiza

Un joven influencer mexicano fue hallado sin vida a la orilla de una carretera en Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa, azotado por más de cuatro meses de violencia.

Se trata del joven Justin Paul, mejor conocido como “El Pinky”, del grupo de creadores de contenido “Los Plebes de Barrancos”, al que pertenecía también “El Gordo Perucci”, asesinado el pasado mes de diciembre.

El cuerpo de “El Pinky” fue encontrado amarrado de pies y manos a su espalda, con golpes en diferentes partes del cuerpo e impactos de bala en cabeza y cuerpo.

La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Verona Hernández Valenzuela, confirmó el hallazgo del cuerpo del joven.

El descubrimiento ocurrió a unas horas de que varias avionetas lanzaran una lluvia de volantes con amenazas contra alrededor de 30 personas que presuntamente apoyan a Los Chapitos, donde no aparecía su nombre.

Su asesinato aparentemente se encuentra relacionado con esta distribución de volantes, de acuerdo con el diario El Universal.

En redes sociales circuló un video donde “El Pinky” aparece siendo interrogado por sujetos desconocidos. En él, confiesa que era “halcón” para algunos miembros de La Mayiza, actividad en la que revelaba ubicaciones de miembros de Los Chapitos.

El influencer, a través de redes sociales, publicaba bromas y retos, así como fotografías de sus amigos y su vida cotidiana. Tenía más de 30,000 seguidores en su perfil de Instagram y su canal YouTube, compartido con otros creadores de contenido, sumaba 97,300 suscriptores.

La última publicación de “El Pinky” fue de agradecimiento a sus seguidores: “Cerramos el 2024 de una buena manera, este año hubo tropiezos a como también logré muchas cosas y aún falta mucho por lograr laboralmente y de unión, me alejé de gente mala y conocí gente increíble y con las mismas ganas de crecer, lo importante de todo es que no me rendi y nunca lo hare este año #2025. Quiero y estoy muy agradecido con todos los que conviví, animo plebes. Este año será el bueno. Puro LPB”.

“El Pinky” es el tercer influencer asesinado desde que comenzó la ola de violencia en Sinaloa, en septiembre del año pasado.

