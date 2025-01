David Benavídez responde a críticas de Morrell: “No me importan sus payasadas”

David Benavídez respondió a las críticas que hizo David Morrell Jr. sobre su estilo robótico al pelear y aseguró que no le importa lo que diga el cubano porque el 1 de febrero le demostrará que está en un nivel diferente.

En declaraciones recogidas por Fight Hub, Benavídez expresó que los constantes ataques por parte de Morrell Jr. son un reflejo de su nerviosismo previo al enfrentamiento que ambos protagonizarán en Las Vegas.

“Realmente no me importan sus payasadas ni nada de eso. Para mí, todo eso de él es energía nerviosa. Él sabía que mordió más de lo que podía masticar, ¿saben a lo que me refiero? Y puede decir lo que quiera, puede actuar como si yo fuera Robocop como dice, pero al final del día, sé exactamente lo que puedo hacer”, dijo.

David Morrell está listo para el desafío con David Benavídez. Crédito: Jacob De Leon/Team Morrell | Cortesía

“Cada peleador con el que he peleado, cada peleador de alto calibre ha dicho lo mismo. Pero una vez que entran al ring conmigo, todos dicen lo mismo, dicen que David Benavídez está en un nivel diferente. Así que va a ser lo mismo”, agregó.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, la pelea será muy reñida y competitiva. Algunos creen que David Benavídez tiene una ligera ventaja por su experiencia, pero otros dicen que David Morrell Jr. puede acabar con su invicto.

El Monstruo Mexicano hará esta pelea con el cubano para defender su posición como retador mandatorio de la categoría, ya que podría enfrentar al ganador de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. La rivalidad con Morrell nació cuando ambos pertenecían al peso supermediano y ahora los peleadores arreglarán sus diferencias en 175 libras.

En su última pelea, Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del CMB al conquistar el título interino de la categoría en una dura pelea contra Oleksandr Gvozdyk. En cambio, Morrell también se estrenó con una victoria en las 175 libras al vencer por decisión unánime a Radivoje Kalajdzic por el cinturón secundario de la AMB.

David Benavídez y David Morrell se volvieron a ver las caras en Miami. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, David Morrell Jr., de 26 años, es campeón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El peleador cubano solo tiene 11 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

