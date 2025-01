Melania Trump se cuida al volver a la Casa Blanca: quiere colaboradores que no tengan “su propia agenda”

La próxima primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, habló de su retorno a la Casa Blanca y dijo que ya ha estado trabajando al respecto, además de señalar que tendrá poca gente en su equipo y que ha buscado a personas que no tengan “su propia agenda”.

“Todavía necesito contratar [más personal]. No me apresuraré en eso. Veré cuando esté en la Casa Blanca y lo que se necesita”, expresó en una entrevista en Fox News. “No quiero contratar demasiadas personas en mi equipo y gastar demasiado dinero de los contribuyentes. Quiero asegurarme de que todos y cada uno de los puestos sean de gente talentosa… sepan lo que hacen y, además de trabajar en equipo, no tengan su propia agenda“.

Agregó que con esa perspectiva se asegurará de que sus colaboradores la “servirán a ella”, pero también “al país”, al tiempo que señaló que ha estado ya con una agenda apretada.

“Ya empezamos [a trabajar] y creo que serán cuatro años apasionantes. Tenemos mucho que hacer y poner al país en forma”, expresó.

En el primer periodo de gobierno de Trump, la entonces primera dama Melania tuvo integró a Stephanie Winston Wolkoff, como su asesora, pero que tuvo que ser despedida en febrero de 2018, luego de que se revelara que su firma recibió un contrato de $26 millones de dólares para ayudar a planificar la toma de posesión del 2017, por lo cual Wolkoff recibió un pago de $1.62 millones de dólares.

¿Qué planes tiene Melania Trump?

La esposa de Trump habló de algunos de sus planes, como retomar la campaña ‘Be Better’ (‘Ser Mejor’) contra el acoso en línea.

“Continuaré con Be Better y también los ampliaré”, aseguró. “Comencé en la primera administración. No tuve mucho apoyo de nadie. Invité a todas las plataformas de transmisión a la Casa Blanca en la mesa redonda y no tuve mucho apoyo de ellos”.

La campaña impulsada por Melania Trump recibió críticas, debido a los ataques del presidente electo Trump a sus oponentes a través de redes sociales.

Sin embargo, la próxima primera dama aseguró que su campaña puede ayudar a los niños.

“Imagina lo que podríamos hacer en esos años si se unieran y enseñaran a los niños y los protegieran sobre las redes sociales y su salud mental”, consideró.

