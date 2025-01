Tras debut de Pumas, el DT reconoce que “es difícil reemplazar al ‘Chino’ Huerta

Pumas tuvo su primer partido sin el “Chino” Huerta, uno de los pilares del equipo en los últimos años y, aunque lo extrañaron, sacaron los primeros tres puntos del torneo en su debut en el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

El conjunto universitario concretó dos oportunidades ofensivas que tuvo en la primera parte y finiquitó el encuentro que terminó ganando 2-1 contra Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario.

Pese a que los felinos consiguieron la victoria y marcaron dos anotaciones, la ausencia de Huerta sigue siendo importante y, según su director técnico Gustavo Lema, el hueco es difícil de llenar para un solo jugador, por ejemplo, con Jorge Ruvalcaba, quien ocupó su posición en el partido de este domingo, por lo que intentarán reemplazarlo con el aporte de todos.

“Al ‘Chino’ lo tenemos que sustituir entre todos porque no es sencillo reemplazar a un jugador como él, pero Ruvalcaba no tiene porque cargar con esa mochila. Yo no sé la voy a cargar porque el ‘Chino’ tiene características especiales. Es difícil reemplazarlo y lo reemplazamos con el aporte de todos porque hombre por hombre es difícil de reemplazar y estoy contento por Ruvalcaba porque hizo un partido bárbaro y redondo”, señaló Gustavo Lema.

Ruvalcaba fue quien abrió el marcador al minuto 25 y guio a Pumas a la ofensiva, lució peligroso y tuvo algunas oportunidades más, pero ya no pudo concretar. Dio un buen partido y mostró gran nivel, pero con condiciones diferentes a las que se le veían a César Huerta.

¡Aquí está el resumen del partido! 👇



Pumas vence a Necaxa en la primera jornada del Clausura 2025, dos goles a uno en Ciudad Universitaria, con goles de Jorge Ruvalcaba y Rodrigo López, destaca el debut de Pablo Lara. #DePumasSoy #OhUniversidad pic.twitter.com/Rkx10NwtSz — PUMAS (@PumasMX) January 12, 2025

Finalmente, sobre el sabor de boca que le dejó el equipo con el triunfo, Lema dijo que se marchaba contento del estadio, aunque está consciente de que apenas es la fecha 1 y tienen mucho trabajo por delante.

“La sensación es buena, hay que arrancar ganando, hay muchas cosas positivas de lo que se había planificado, pero obviamente hay cuestiones para corregir, pero contento con el equipo”, concluyó.

