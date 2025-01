Desmienten que mansión de Sean ‘Diddy’ Combs en Los Ángeles se haya incendiado

Este martes se cumplió una semana de los devastadores incendios que han azotado diversos puntos del estado de California. Aunque las llamas han dejado gran devastación a su paso, mucha de la información compartida en las redes sociales ha resultado ser falsa o creada con Inteligencia Artificial, lo que ha ocasionado que diversos medios tomen como cierta información falsa.

Entre las fake news que han surgido a raíz de los incendios está la relacionada a la mansión de Sean ‘Diddy’ Combs, pues en algunos espacios se llegó a decir que había sido alcanzada por las llamas, pero esta información ya fue desmentida.

De acuerdo al periodista argentino Javier Ceriani, quien ha recorrido con su cámara diversos puntos del estado, la casa que pertenece al controversial rapero sigue en pie y no fue reducida a las cenizas, contrario a lo que se llegó a informar en su momento.

Por medio de un video, que compartió en su canal de YouTube, Javier Ceriani tiró por la borda la información dada a conocer por un tiktokero, quien había compartido información errónea sobre el hogar del rapero que está detenido por los más diversos delitos y la cual fue retomada por algunos medios..

“Estamos llegando a la casa de Diddy Combs y no está quemada. Esto fue una fake news. No hay fuego para nada y la mansión no está quemada”, compartió el expresentador de ‘Chisme No Like’ en su investigación.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos medios especializados en la venta de bienes raíces, el inmueble de estilo arquitectónico europeo está distribuido a lo largo de dos pisos y cuenta con una extensión cercana a los 13,000 pies cuadrados.

Al interior cuenta con 10 recámaras, vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, family room, cava de vinos, oficina, sala de cine para 35 personas, estudio de grabación, gimnasio, cuarto de lavado, garaje, entre otras habitaciones.

Al exterior goza de terraza, áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, jacuzzi, casa de huéspedes, área de barbacoa, hoguera, cancha de basketball, casa de spa, entre otras amenidades.

