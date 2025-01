Experto revela la frase que más puede dañar el autoestima de un niño

Educar a un niño, a través del lenguaje, puede parecer una tarea sencilla de realizar. Sin embargo, y en la mayoría de ocasiones, solemos usar palabras o frases que, de manera inconsciente, pueden tener efectos negativos en el desarrollo de todo niño.

Pero, ¿cuáles son estas palabras o frases que pueden impactar de manera negativa en la vida de los menores?

Aunque por lógica sabemos que existe un gran número de términos o palabras que no deben escuchar o mencionarles a los niños, el sociólogo Adam Galinsky halló una frase, en específico, que puede tener consecuencias significativas en el desarrollo emocional y académico de los niños: “estoy decepcionado de ti”.

¿Por qué esta frase puede afectar negativamente a los niños?

De acuerdo con el también profesor de la Escuela de Negocios de Columbia, esta frase, que suele ser usada por muchos padres para corregir o motivar cambios positivos en sus hijos, puede tener un efecto totalmente opuesto.

Según Galinsky, a través de su libro “Inspire: The Universal Path for Leading Yourself and Others”, este comentario puede inducir sentimientos de vergüenza en los niños en lugar de motivarles a aprender de sus errores y corregirlos.

En su libro, el académico explica que la vergüenza es una emoción desestabilizadora y que suele “debilitar” a quien la padece. En el caso de los niños, estos suelen evitar confrontar sus errores y limitar su capacidad de aprendizaje así como la resolución de los problemas por los que escucharon la frase.

De igual manera, este sentimiento suele generar un bloqueo en el pensamiento crítico de los niños, lo que les lleva a la evasión.

Por todo lo anterior, Galinsky señala, a través de su libro, que la mejor manera de evitar la vergüenza en los niños, y afectar su desarrollo, es emplear otras frases parecidas a: “¿Cómo podemos organizarnos para que puedas hacer tu tarea a tiempo?”.

Este tipo de frases, de acuerdo con el experto, no solo dejan de fuera la vergüenza en la percepción de un niño, también invita a encontrar soluciones en conjunto, además de reforzar la idea de que los errores brindan la oportunidad de mejorar y aprender de ellos.

Según Galinsky, cambiar la crítica por la cooperación también crea un entorno más positivo en donde los niños se sienten apoyados en vez de juzgados. Esto, de manera lógica, mejora su autoestima además de que promueve habilidades necesarias para lograr el éxito, el pensamiento crítico, la organización y la resolución de problemas.

Aunado a lo anterior, el especialista también menciona que el objetivo principal de evitar esta frase es enseñarle a los niños a enfrentar sus problemas y aprender de ellos a partir de un enfoque empático.

