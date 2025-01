Relacionan beber café en las mañanas con una vida más larga

Un estudio reciente ha puesto de manifiesto cómo el momento del consumo de café puede influir en los beneficios que esta popular bebida ofrece a la salud. La investigación, publicada en el European Heart Journal, analizó los hábitos de consumo de más de 40.000 adultos y encontró que quienes prefieren tomar café por la mañana tienen un menor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y por cualquier causa en comparación con los no bebedores o quienes lo consumen a lo largo del día. Este hallazgo abre nuevas perspectivas sobre el papel del café en la salud humana, más allá de la cantidad o el tipo de café consumido.

El estudio fue liderado por el Dr. Lu Qi, destacado investigador de la Universidad de Tulane. Según el Dr. Qi, el momento del día en que se consume café puede afectar directamente los ritmos circadianos y los factores de riesgo cardiovascular como la presión arterial y la inflamación. A través de esta investigación, se buscó esclarecer si existe una relación entre los horarios de consumo de café y la salud cardíaca, basándose en estudios previos que ya habían señalado los beneficios del café en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2.

Para llevar a cabo el análisis, los investigadores recopilaron datos de 40.725 adultos que participaron en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) en Estados Unidos, entre 1999 y 2018. A los participantes se les preguntó sobre sus hábitos de consumo de alimentos y bebidas, incluyendo detalles sobre el café: si lo consumían, cuántas tazas tomaban y a qué hora del día lo hacían. Además, un subgrupo de 1.463 personas completó un diario detallado de alimentación durante una semana. Este extenso seguimiento permitió correlacionar los hábitos de consumo de café con registros de mortalidad durante un período de nueve a diez años.

Aproximadamente el 36% de los participantes consumían café principalmente por la mañana, antes del mediodía, mientras que el 16% lo hacía durante todo el día y el 48% restante no bebía café. Quienes preferían el café matutino presentaron un 16% menos de riesgo de morir por cualquier causa y un 31% menos de probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular, en comparación con los no bebedores. Sin embargo, estos beneficios no se observaron en los consumidores de café durante todo el día, lo que sugiere que el horario juega un papel crucial en los efectos del café sobre la salud.

El Dr. Qi subrayó que este es el primer estudio que examina específicamente los patrones horarios de consumo de café. Aunque aún no se comprenden completamente los mecanismos biológicos detrás de estos hallazgos, una hipótesis es que el café consumido por la tarde o noche podría interferir con los ritmos circadianos y con hormonas como la melatonina, afectando así la calidad del sueño y factores de riesgo asociados a la salud cardiovascular.

Otro experto, el profesor Thomas F. Lüscher, de los Hospitales Royal Brompton y Harefield en Londres, destacó la relevancia de estos resultados al señalar que la actividad del sistema nervioso simpático, que se activa por la mañana al despertar, podría verse favorecida por el consumo matutino de café, maximizando sus beneficios. En cambio, consumir café en horarios tardíos podría alterar esta actividad y contribuir a trastornos del sueño, lo que a su vez impactaría negativamente en la salud cardíaca.

Aunque el estudio destaca los beneficios del consumo matutino de café, el Dr. Qi enfatizó la necesidad de más investigaciones para confirmar estos hallazgos en otras poblaciones y explorar los efectos de ajustar el horario de consumo. También señaló que estos resultados podrían abrir la puerta a nuevas recomendaciones dietéticas que no solo consideren qué consumir, sino también cuándo hacerlo.

El café ha sido durante mucho tiempo objeto de estudio por sus múltiples efectos sobre la salud, y este nuevo enfoque sobre el horario de consumo representa un paso más en la comprensión de cómo optimizar sus beneficios. Mientras tanto, los expertos sugieren que disfrutar una taza de café por la mañana podría ser una decisión inteligente para aquellos que buscan proteger su corazón y mejorar su salud general. Sin embargo, como siempre, se recomienda moderación y atención a las señales del cuerpo para evitar posibles efectos adversos relacionados con el exceso de cafeína.

