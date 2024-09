Una taza de café al día previene la multimorbilidad cardiometabólica

El consumo de café o té es una rutina matutina esencial para millones de personas en todo el mundo, pero recientes investigaciones sugieren que este hábito podría aportar beneficios más allá de la simple energía diaria. Un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Soochow en China ha revelado que una ingesta moderada de cafeína podría estar asociada con una disminución significativa del riesgo de desarrollar múltiples enfermedades cardiometabólicas.

Este estudio, encabezado por el Dr. Chaofu Ke, profesor asociado de epidemiología y bioestadística, analizó a más de 180,000 personas que no presentaban inicialmente problemas de salud cardiometabólica. Los investigadores examinaron los datos del Biobanco del Reino Unido, una amplia base de datos biomédica que ha seguido a los participantes durante años, recopilando información detallada sobre su consumo de cafeína a través de café, té verde o negro, y las enfermedades que desarrollaron a lo largo del tiempo, como la diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión y accidentes cerebrovasculares.

El estudio concluyó que quienes consumían una cantidad moderada de cafeína al día, equivalente a tres tazas de café, presentaban un riesgo notablemente menor de sufrir lo que se conoce como multimorbilidad cardiometabólica (MC), una condición que agrupa la coexistencia de dos o más enfermedades relacionadas con el corazón y el metabolismo. De acuerdo con los hallazgos, aquellos que bebían tres tazas diarias de café tenían un riesgo un 48,1% menor de desarrollar estas enfermedades, mientras que quienes consumían entre 200 y 300 miligramos de cafeína al día veían una reducción del 40,7% en comparación con los que ingerían menos de una taza al día.

El Dr. Ke destacó que la cafeína podría desempeñar un papel protector importante en varias etapas del desarrollo de la multimorbilidad cardiometabólica, apoyando así la idea de que el café y el té no son solo una fuente de placer, sino que podrían contribuir a la salud del corazón y el metabolismo. Sin embargo, como cualquier estudio de estas características, las conclusiones deben ser interpretadas con cautela.

El Dr. Gregory Marcus, profesor de medicina y jefe asociado de cardiología en la Universidad de California en San Francisco, quien no participó en el estudio, elogió la solidez del diseño del estudio, subrayando que la inclusión de múltiples biomarcadores refuerza los resultados. A pesar de ello, Marcus advirtió que, aunque el estudio sugiere una relación clara entre el consumo de cafeína y la reducción del riesgo de enfermedades cardiometabólicas, esto no implica necesariamente una causalidad directa. El estudio es de naturaleza observacional, lo que significa que otros factores no medidos, como el estilo de vida o la dieta, podrían estar influyendo en los resultados.

Por ejemplo, es posible que las personas que consumen café o té de forma regular también tiendan a tener hábitos de vida más saludables, como una dieta balanceada o una mayor actividad física, lo que contribuiría a mejorar su salud cardíaca, agregó Marcus. Otro aspecto relevante que el estudio no abordó es el impacto de la cafeína presente en bebidas como los refrescos o las bebidas energéticas, lo que limita la generalización de los resultados exclusivamente a fuentes naturales como el café y el té.

La relación entre la cafeína y la salud ha sido ampliamente investigada en las últimas décadas. Varios estudios han señalado que el consumo moderado de café está asociado con una reducción del riesgo de diabetes tipo 2, así como con una menor incidencia de arritmias cardíacas, desafiando la creencia popular de que la cafeína es perjudicial para el ritmo cardíaco. No obstante, el Dr. Marcus advierte que estos estudios son, en su mayoría, observacionales, y algunos presentan resultados mixtos.

Aunque este nuevo estudio aporta información valiosa, Marcus señaló que no debería motivar a las personas que no consumen cafeína a comenzar una rutina de consumo regular de café o té. Además, destacó que el exceso de cafeína, especialmente en bebidas energéticas, puede tener efectos adversos, incluidos problemas graves de ritmo cardíaco. Aunque el café y el té parecen tener beneficios potenciales para la salud cardiometabólica, es fundamental mantener un enfoque equilibrado y evitar caer en el exceso. La moderación, como sugiere este estudio, parece ser la clave para aprovechar los efectos positivos de la cafeína sin comprometer la salud.

