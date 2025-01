James Rodríguez y el factor decisivo para decidir jugar para el León

La figura del fútbol de Colombia y flamante contratación de los Esmeraldas del León, James Rodríguez, reconoció en la conferencia de prensa de su presentación oficial con el equipo de la zona del Bajío de México, que el Mundial de Clubes fue la razón poderosa de llegar al fútbol de la Liga MX.

“El mundial de clubes influyó mucho, es una competición grande, es una competición que yo quiero jugar, a mí se me da bien las cosas en los torneos cortos y creo que todos lo saben y esperemos que pueda llegar en una buena forma y que el club también puede llegar una buena forma a ese torneo, pero ahorita el presente es de esta liga, y esperamos hacer las cosas bien”, destacó James en medio de la serie de preguntas que le formularon.

En el mismo acto fue cuestionado sobre el apego a la ciudad de León, sobre todo porque sus antecedentes más recientes demuestran que no ha estado cómodo en los equipos que ha participado como son el Al-Rayyan S. C. de Qatar, el Olympiakos de Grecia, el Sao Paulo de Brasil y el Rayo Vallecano.

“Yo tuve una conversación con Jesús, presidente del equipo hace algunas semanas y en esa conversación él me insistió mucho que León es un club que es una familia y estoy viéndolo ahora y eso fue parte de lo que me hizo que yo me sintiera muy seguro para venir hacia acá y como dije antes, estoy muy feliz, con muchas ganas con mucha ilusión también”.

Respeto y admiración a Andrés Guardado

Respecto a la decisión de Andrés Guardado de salir de su retiro y regresar a las canchas por el simple hecho de que haya sido contratada la figura de Colombia, el propio James Rodríguez reconoció su admiración por el Principito, todo un símbolo de la selección de México con 180 partidos con la camiseta del Tricolor.

“Con Andrés es un jugador que le tengo mucho respeto, es un jugador que la selección mexicana, no sé cuántos partidos tiene, creo que 180, algo así, no es algo fácil de competir con él, pero ahora que estaré en el día a día, es un placer, espero hacerlo y espero que para él también”.

“También estoy contento de estar con todos los colombianos del equipo, estar con todos ellos, con los colombianos se me harán las cosas mucho más fácil, me van a ayudar para conocer esta ciudad. Creo que León es una ciudad interesante y en el club me está haciendo sentir muy bien y ahora solo queda poder entrenar fuerte para poder jugar bien”.

“La afición de León no debe dudar conmigo”: James

Respecto a las posibles dudas que pueda tener la afición de León con su rendimiento y capacidad de juego, James dijo que no deben tener dudas, porque sobre todas las cosas es un competidor al ciento por ciento y eso lo irá demostrando conforme avance el tiempo.

“Yo soy alguien que le gusta ganar, soy un competidor, así que puedo sumarle eso a mis compañeros, al club también y como ya lo dije antes, vengo con muchas ganas, creo que dentro del club hay excelentes jugadores a quienes también que les puede ayudar al club como yo. Soy uno más y vengo hacer las cosas bien en este arreglo por un año con el club”.

Al respecto reafirmó que: “No debe tener dudas la afición de León, soy una persona que le encanta ganar, y creo que a cualquier club le encanta ganar, a los aficionados también y vengo a hacer las cosas bien y aportar mi fútbol, a ayudar a mis compañeros y ayudar también al club para que consiga cosas grandes, obviamente veo que tienen jugadores buenos, por eso, como ya dije, soy uno más y vengo a tratar de aportar con mucha calidad”, finalizó.

