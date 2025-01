Martín Demichelis se queja de las gestiones de Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey no inició con el pie derecho el torneo Clausura 2025. Luego de empatar en la primera jornada, Martín Demichelis reconoció que lamenta la salida de Brandon Vázquez del equipo. El estratega argentino espera fichajes para enmendar esta baja.

Brandon Vázquez dejó a Rayados de Monterrey para marcharse a Austin FC de la Major League Soccer. Esta salida fue dolorosa para Martín Demichelis y su club. La Pandilla ya está sufriendo el traspaso del mexicoamericano.

“Brandon decidió irse, no es fácil reemplazarlo… levantó la mano para irse, que conocido es porque se fue, que no hace falta que lo diga yo. Claro está que es una desventaja que se haya ido porque cada 168 minutos promedia un gol. No es fácil“, dijo Demichelis en rueda de prensa.

Martín Demichelis habla del amargo empate con Puebla, considera que todo se debe al poco tiempo para recuperarse de la Final



📹 @JessikaMendez pic.twitter.com/pjmURSc82l — MedioTiempo (@mediotiempo) January 13, 2025

Rayados de Monterrey empató en su primer partido de la temporada 1-1 con el Club Puebla. La Pandilla dejó escapar puntos en el Estadio BBVA. El conjunto de Martín Demichelis solo pateó al arco en dos ocasiones durante todo el partido.

La efectividad de cara a la portería rival fue una de las falencias del equipo. Antes esta responsabilidad le correspondía a Brandon Vázquez. En el duelo ante el Puebla, de los 16 remates intentados, solo uno finalizó en gol.

Demichelis espera fichajes

Rayados de Monterrey es un equipo con un gran poder adquisitivo. A La Pandilla no le tiembla el pulso para realizar un fichaje millonario. A pesar de que no mencionó nombres puntuales, Martín Demichelis reconoció que el club no se cierra a la posible contratación de refuerzos para el torneo y el Mundial de Clubes de 2025.

“Estoy tranquilo, muy feliz con la institución, trabajando todo en conjunto, no decido todo yo, soy el gran responsable, pero trabajo en forma conjunta con la gente responsable de tomar decisiones… estamos trabajando, las puertas están abiertas, respecto a nombres no me gusta hablar de hipótesis”, concluyó el argentino.

Sigue leyendo:

– Nelson Deossa reveló las razones por las que aceptó la propuesta de Demichelis

– Un campeón del mundo fue ofrecido en la Liga MX

– Bombazo: León confirma el fichaje de James Rodríguez

– Santiago Giménez marcó gol, pero no evitó la caída del Feyenoord