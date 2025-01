Capital One estafó a sus clientes por $2 mil millones en intereses, según CFPB

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) presentó una demanda en contra de Capital One por presuntamente estafar a sus clientes, quienes perderían más de $2 mil millones de dólares en pagos potenciales de intereses en ofertas engañosas de cuentas de ahorro de intereses altos.

En el comunicado del martes, en la que se anuncia la demanda, la CFPB alegó que Capital One prometió a los consumidores, de manera engañosa, que su cuenta “360 Savings” brindaría una de las tasas de interés más altas del país. En cambio, el organismo de gobierno asegura que el banco congeló la tasa de interés a un nivel bajo durante varios años, incluso cuando las tasas subían en todo el país.

Por si el engaño con un producto no fuera suficiente, la CFPB señala que, casi al mismo tiempo, el banco creó una cuenta prácticamente idéntica, la cuenta “360 Performance Savings”, en la que se aseguraba tendría una tasa de rendimiento mucho más alta que la anterior, incluso 14 veces más alta que la cuenta “360 Savings”. La información se ocultó a los clientes, especialmente a los titulares de las cuentas originales, para mantenerlos en esa cuenta y que no migraran a la cuenta que pagaba mejor, según la CFPB.

Al momento de que Capital One no notificó a sus clientes “360 Savings” original sobre el nuevo producto, impidió que estos cuentahabientes perdieran más de $2 mil millones de dólares en intereses de rendimiento posiblemente ganados en ellas. Cantidad por la que la CFPB demandó a la compañía bancaria.

“La CFPB está demandando a Capital One por estafar a familias y robarles miles de millones de dólares de sus cuentas de ahorro”, declaró Rohit Chopra, el director de la CFPB. “Los bancos no deberían engañar a la gente con promesas que no pueden cumplir”.

La demanda llega en un momento en el que los ahorradores se han beneficiado de la decisión de la Reserva Federal (Fed) de aumentar las tasas de interés, como parte de su esfuerzo por combatir la alta inflación de los últimos dos años.

Como resultado, algunos bancos lanzaron cuentas de ahorro con intereses altos para atraer a los ahorristas. En el caso de Capital One, se creó una brecha considerable entre las dos cuentas: una que ofrecía un mejor interés y pagaba más; y otra en la que estancó el crecimiento de sus tasas.

Además, la CFPB asegura que Capital One comercializó los productos de manera similar para ocultar su distinción y prohibió a los empleados “contar de manera proactiva” a los que tenían cuentas de ahorro 360 sobre las cuentas de ahorro 360 Performance, que pagan más.

Según la información publicada en el sitio web de Capital One, las cuentas de ahorro 360 tienen actualmente una tasa de interés de poco menos del 0.50%. Las cuentas de ahorro 360 Performance tienen una tasa de interés de aproximadamente el 3.74%, casi 7.5 veces más alta que la original.

La CFPB dice que en el pasado han estado más alejadas. En julio de 2024, señala la agencia en la denuncia del martes, la tasa de 360 ​​Performance Savings era más de 14 veces mayor que la de 360 ​​Savings. De acuerdo con la agencia, la tasa de “360 Savings” se había mantenido en 0.30% desde finales de 2019 hasta mediados de 2024, mientras que la versión Performance tuvo una tasa que osciló en el 4.35% a partir de enero del 2024.

En respuesta, Capital One dijo que estaba en total desacuerdo con las acusaciones de la CFPB y que planeaba “defenderse enérgicamente” en los tribunales.

“(Estamos) profundamente decepcionados de ver que la CFPB continúa con su patrón reciente de presentar demandas de último momento antes de un cambio de administración“, agregó la compañía en su declaración.

La denuncia de la CFPB contra Capital One se produce menos de una semana antes de la investidura del presidente electo Donald Trump, el 20 de enero. Y aunque el cambio de administración podría cambiar el panorama futuro de la demanda, algunos analistas sugieren que este litigio aún podría sobrevivir.

Capital One también sostuvo que todos sus productos bancarios 360 “ofrecen excelentes tasas” y “siempre han estado disponibles en cuestión de minutos para todos los clientes nuevos y existentes sin ninguna de las restricciones habituales de la industria”.

