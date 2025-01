Los mejores filtros de aire para lidiar con el humo de incendios forestales en tu hogar

Sigue los consejos de Consumer Reports para mejorar la calidad del aire interior con filtros para tu sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

El humo del incendio de Palisades cubre el cielo en el barrio de Pacific Palisades de Los Ángeles el 7 de enero de 2025.

By Mary H.J. Farrell

En el sur de California, más de 400,000 residentes están bajo órdenes de evacuación o advertencias debido a algunos de los peores incendios forestales de la historia reciente. Es probable que la situación siga empeorando, y no se limite a California. El Centro Nacional Interagencial de Incendios (National Interagency Fire Center) registró 387 incendios forestales diferentes en los primeros 9 días de 2025.

Dicho esto, no es necesario vivir en una zona de incendios forestales para experimentar los efectos nocivos del humo de estos incendios, que puede desplazarse no solo cientos, si no miles de millas, generando condiciones de aire insalubres a medida que viaja.

Con un aire tan sucio en el exterior, puede resultar difícil mantener limpio el aire del interior de tu casa. Incluso si mantienes las puertas y las ventanas cerradas, lo cual es recomendable, el aire puede filtrarse a través de grietas y fugas. Una forma de limpiar el aire es hacer funcionar el ventilador de tu sistema de calefacción o refrigeración central para que pueda circular el aire a través del filtro. Si tu sistema tiene una entrada de aire fresco, ponlo en modo de recirculación o cierra la compuerta de entrada exterior para no introducir aire contaminado en el interior, aconseja la Agencia de Protección Ambiental.

Un filtro de aire de HVAC atrapará gran parte del humo de tu casa, suponiendo que sea bueno.

“Lo que se busca es un filtro con una clasificación MERV alta”, afirma Dave Trezza, un ingeniero que ha probado filtros de aire en Consumer Reports. MERV significa valor de informe de eficiencia mínima en sus siglas en inglés y, cuanto más alto sea, más contaminantes elimina. Los filtros que mejor funcionan en nuestras pruebas suelen tener una clasificación MERV superior a 10 y un grosor que varía entre 1 y 5 pulgadas.

Para eliminar el humo y otros contaminantes domésticos, “cualquier filtro que obtenga una puntuación muy buena o excelente en nuestras pruebas cuando el sistema funciona a alta velocidad sería una buena opción”, afirma Trezza.

Los expertos recomiendan cambiar los filtros con más frecuencia durante la temporada de incendios porque se ensucian más rápido. (Incluso si no te enfrentas a una gran cantidad de humo, si pasas más tiempo en espacios interiores, deberías revisar el filtro con más frecuencia).

Chequea el filtro para ver si parece sucio. También puedes notar una degradación en el flujo de aire. Ambos son indicios de que el filtro no está limpiando el aire correctamente y deberás reemplazarlo. Puedes comprar filtros de aire en paquetes en línea y en tiendas de mejoras para el hogar. Algunos minoristas en línea también ofrecen suscripciones para que tu suministro se reponga automáticamente cada mes o en el período de tiempo que elijas.

A continuación, también encontrarás más consejos para mantener el humo fuera de tu casa y medidas que debes tomar contra el humo del próximo incendio forestal. Para conocer más tipos de filtros de aire, consulta los mejores filtros de aire para tu sistema de aire acondicionado central y tu caldera.

Los mejores filtros de aire para eliminar el humo

A continuación, se muestran 4 filtros de aire de nuestras pruebas que obtienen las mejores puntuaciones en cuanto a eliminación de humo cuando se utilizan a alta velocidad.

Aprilaire Healthy Home 213 MERV 13

Aprilaire Allergy & Asthma 216

Filtrete MPR 1900 Filter

Filtrete 2500 Smart Premium Allergen Ultra Fine Particles S-EAX22DC-6

Más formas de mantener el humo fuera de tu hogar

Además de utilizar un filtro MERV alto en tu sistema de HVAC, sigue estos pasos adicionales para mantener un aire saludable en tu casa y evitar el humo.

Qué hacer ahora si hay humo en tu área

• Mantén todas las puertas y ventanas cerradas.

• Si el aire se filtra por las ventanas y debajo de las puertas y no tienes masilla ni los demás suministros que necesitas para sellarlas, usa cinta adhesiva o de embalaje para sellar alrededor del marco de la ventana donde sientas una corriente de aire y coloca toallas frente a las puertas.

• Incluso si no necesitas tu aire acondicionado central para enfriar, puedes hacer funcionar solo el ventilador de tu sistema de HVAC en una configuración baja para filtrar el aire de tu hogar. Si tu sistema tiene una entrada de aire fresco, ciérrala o configura el sistema para que recircule y así evitar la entrada de aire exterior contaminado.

Qué hacer antes del próximo incendio forestal

La temporada de incendios forestales parece estar alargándose, pero cuando uno amaina, hay varias cosas que puedes hacer para prepararte para el próximo, dice Hamerly.

• Sella todas las fugas. Camina alrededor de la casa para ver dónde sientes corrientes de aire, generalmente alrededor de ventanas y puertas.

• Usa masilla para sellar las ventanas y puertas tanto desde adentro como desde afuera. (Necesitarás diferentes tipos de masilla para el interior y el exterior; pregunta en tu ferretería o tienda de mejoras para el hogar). Siempre quita la masilla vieja antes de reemplazarla por una nueva. Cubrir la masilla suelta es un ejercicio inútil porque no sellará la fuga.

• Considera actualizar tu sistema de filtración de aire. En nuestras pruebas, descubrimos que los filtros de aire más gruesos eran más efectivos para eliminar impurezas. Si tu sistema acoge el filtro básico de 1 pulgada de espesor, necesitarás que un profesional instale una caja de filtro más grande para acoger un tamaño más grueso.

