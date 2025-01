“No pude sacar el máximo rendimiento de James Rodríguez”: DT del Rayo Vallecano

James Rodríguez fichó por el León de la Liga MX y le dijo adiós al Rayo Vallecano, club del que prácticamente fue borrado desde diciembre del año pasado; sin embargo, su exentrenador, Iñigo Pérez, explicó que no está aliviado con su salida y lamentó no haber sido capaz de sacar el máximo rendimiento del jugador en el club español.

En conferencia de prensa, este miércoles el director técnico del conjunto de Vallecas recordó cómo era James en el equipo y habló sobre su partida.

“No veo la salida de James como un alivio. Ha estado un periodo corto de tiempo y ha tenido un comportamiento muy bueno con todos. Que ahora haya salido quiere decir que no encontraba lo que uno buscaba pero le deseo lo mejor”, dijo Pérez a los medios.

La “separación” de James en el Rayo

James dejó de pertenecer hace dos días al Rayo Vallecano para enrolarse con el club de la Liga MX y lo hizo tras un breve paso de apenas cuatro meses y medio por el equipo madrileño, con el que jugó 203 minutos repartidos en siete encuentros (seis de Liga y uno de Copa del Rey), con solo dos de titular.

Estas ausencias constantes en la alineación del equipo causaron mucho ruido entre los fans y periodistas, quienes se preguntaban qué sucedía con el futbolista que el pasado 14 de diciembre desapareció de las convocatorias de forma definitiva, pero nunca hubo una respuesta convincente, el DT simplemente se limitaba a declarar que era buen elemento y había buena relación, pero que no podía responder por qué elegía a otros jugadores por encima de él; de hecho en los últimos días las preguntas sobre James estuvieron vetadas en la sala de prensa. “Es un asunto institucional, sobre el que el DT no tiene nada que decir”, explicó en su momento el jefe de comunicaciones del club.

“No puedo decir nada que no dije en su momento de James. Lo que he dicho en semanas anteriores es lo que puedo repetir. Respecto a los días en que no podía hablar todo sigue igual. Ojalá en algún momento pueda dar esas explicaciones. Lo que sí hago es autocrítica porque no he sido capaz de sacar el máximo rendimiento de James”, agregó dejando un halo de misterio.

Y es que el colombiano arribó después de tener una brillante Copa América, por lo que las expectativas estaban muy arriba, pero en el Rayo no hubo más que banca para él.

“Evidentemente cuando viene un jugador que acaba de ser el mejor de la Copa América y viene acá con las expectativas muy altas, después de los meses se va, yo hago un autoanálisis, autrocrítica, yo deberé entender y ser capaz del por qué no he podido extraer su máximo potencial, eso es parte de mi trabajo para poder crecer”, concluyó el timonel.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Bombazo: León confirma el fichaje de James Rodríguez

· James Rodríguez y el factor decisivo para decidir jugar para el León

· “James Rodríguez es una bomba de tiempo”: Ricardo Ferretti