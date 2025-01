Quiénes son los expresidentes que asistirán a la inauguración de Donald Trump

Los expresidentes y sus familias tradicionalmente han asistido a las tomas de posesión después de dejar el cargo, con la notable excepción del presidente entrante, Donald Trump.

Trump no asistió a la toma de posesión del presidente Joe Biden en 2021, tras el asalto al Capitolio del 6 de enero.

Los tres expresidentes Obama, Clinton y Bush planean asistir a la toma de posesión, así como Biden, quien dejará el cargo.

Presidente Joe Biden

El presidente Joe Biden anunció en diciembre que asistirá a la toma de posesión. Por supuesto que asistiré”, dijo Biden en una entrevista con la cadena Meidas Touch. “El único presidente que evita una toma de posesión es el tipo que está a punto de ser investido”.

Barack Obama

El expresidente Barack Obama asistirá a la toma de posesión de Trump.

Su esposa, la exprimera dama Michelle Obama, no lo hará, según un anuncio de la Oficina de Barack y Michelle Obama. No se dio ninguna explicación de por qué Michelle Obama no asistiría a la toma de posesión de Trump.

George W. Bush

La oficina de George W. Bush confirmó que el expresidente y la exprimera dama Laura Bush asistirán a la toma de posesión de Trump.

Bill Clinton

The Associated Press informó que Bill y Hillary Clinton asistirán a la toma de posesión.

Obama, Clinton y Bush no asistirán al almuerzo inaugural

Los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush no asistirán al tradicional almuerzo inaugural, según dijeron a NBC News fuentes familiarizadas con el asunto.

Obama no asistirá a ningún evento inaugural además de la juramentación de Trump, según una fuente familiarizada con el asunto.

Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, fueron invitados, pero no planean asistir al almuerzo, según una fuente cercana a los Clinton.

Ambos Clinton asistieron al almuerzo en 2017, en el que Trump alentó una ovación de pie para su oponente electoral.

“Me sentí muy honrado, muy, muy honrado cuando escuché que el presidente Bill Clinton y la secretaria Hillary Clinton vendrían hoy”, dijo Trump en ese momento.

La oficina de Bush confirmó que él tampoco asistiría al almuerzo. La oficina dijo que no estaba buscando una invitación.

Sigue leyendo:

· Biden publica su carta de adiós a la nación y se despedirá con un discurso esta noche

· Alejandro Mayorkas sostiene que Joe Biden está dejando la frontera más segura de lo que la encontró

· Mayoría en EE.UU. opina que el mandato de Biden será juzgado negativamente