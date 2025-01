Alan Pulido no vino a pasear al fútbol mexicano

Alan Pulido es una de las recientes incorporaciones de las Chivas de Guadalajara. El veterano delantero mexicano regresó al Rebaño Sagrado después de un paso sin mucho brillo en la MLS. Hay dudas sobre su fichaje. “Puligol” respondió a sus detractores.

Una de las principales críticas sobre el traspaso de Alan Pulido tiene que ver con su estado físico. El exdelantero del Sporting Kansas City ha sido afectado por las lesiones en los últimos años. En medio de este panorama, Pulido ha sido comparado con el regreso de Chicharito.

“Estoy en perfectas condiciones, mentalmente me siento muy bien, físicamente también. Falta un poquito de ritmo dentro del terreno de juego porque mi último partido fue en octubre (…) Estoy mentalizado en hacer grandes cosas. Quiero dejar claro que no vengo de paseo, vengo a darlo todo de mí porque creo que este club me ha dado mucho y quiero devolverle todo lo que siento“, dijo Pulido para Chivas TV.

Entre sus objetivos, Alana Pulido es muy optimista. El veterano delantero mexicano cree que el Rebaño Sagrado tiene una plantilla con la que puede pelear cosas importantes dentro de la Liga MX. El ansiado título de las Chivas podría llegar esta temporada, según la percepción de Pulido.

“Sabemos lo que representa esta institución. Yo logré cosas importantes aquí y sé lo que es defender este escudo. Ahora que me lo puse, sentí una felicidad muy grande, como si nunca me hubiera ido del equipo. Creo que esa misma hambre tengo de devolverle a la afición alegrías. Pienso en la 13, vamos a darlo todo para ganar ese campeonato que todos deseamos y estar arriba como toda la afición quiere”, agregó.

Mundial de 2026

En caso de que Alan Pulido llegue con el pie derecho a las Chivas de Guadalajara, el atacante de 33 años podría ponerse en la órbita de Javier Aguirre y la selección de México. El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina y muchos jugadores tomaron decisiones en sus carreras con relación a esta competición. El regreso de Pulido a las Chivas pudo haber estado condicionado por el sueño mundialista.

“A corto plazo, ya estar disponible para el cuerpo técnico. Aportar goles, que de eso vive el delantero, para eso realmente me trajeron (…) También me ilusiona mucho el siguiente año poder estar en el Mundial. Tengo la capacidad y tengo la mentalidad para poder hacerlo. Mientras haya esa esperanza y esa ilusión, la voy a buscar al máximo”, concluyó.

