El técnico de Chivas otorga voto de confianza al Chicharito: “Aún tiene mucho que aportar”

En sus primeros pasos empapándose de lo que representa Chivas en la Liga MX y de lo que genera en el entorno del fútbol de México, el flamante técnico del Rebaño Sagrado, el español Óscar García Junyent destacó con toda claridad que el panorama de Javier “Chicharito” Hernández es muy importante para el Guadalajara.

Por esa razón en una entrevista para la cadena de televisión TV Azteca dijo que para hablar del famoso Chicharito se debe hacerlo en el presente y no en pasado, ya que la presencia del exdelantero del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy, será muy importante para potenciar las aspiraciones de su proyecto en el torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

“De Javier, no me gusta hablar en pasado, porque es su jugador que para mí tiene mucho presente, tiene muchas cosas que aportar y no hablo solo de su experiencia, de cómo ayuda a los jóvenes, de los consejos que da”.

“A mí me gusta escucharlo porque tiene mucha experiencia y lo que dice tiene mucho sentido, tanto a nivel táctico, como a nivel técnico y por eso me gusta hablar de presente cuando nos referimos al Chicharito”

“Creo que es un jugador que nos va a ayudar muchísimo, tanto dentro del tema de juego, y es donde quiero que nos ayude muchísimo en este acompañamiento de los jóvenes, quienes lo miran con una admiración tremenda”.

Llevar con calma a Hugo Camberos y a Miguel Castillo

Óscar García Junyent también se refirió al debut de los jóvenes del Tapatío, Hugo Camberos y Miguel Castillo, con destacada actuación en el primer partido del torneo contra Santos Laguna, a quienes vencieron 1-0.

“Para mí, la edad es una anécdota afuera del campo, porque en el campo yo no tengo ni pongo edad a los jugadores, hay jugadores con 20 años que te aportan mucha más experiencia que quizá los de 30 años. Lo que veo es el rendimiento y Hugo es un chico que lo vi preparado, es un chico que también la dirección deportiva me habló muy bien de la temporada que tuvo en Tapatío”.

Sobre este punto añadió que: “Hay otros jugadores no solo él, sino varios más. En las fuerzas básicas se está trabajando muy bien y el resultado es este tipo de jugadores, Hugo Camberos y Miguel Castillo, eso es que hay mucha confianza en ellos, pero tampoco nos tenemos que volver locos, ya que son chavos muy jóvenes, y que no les podemos exigir que sean el jugador franquicia, el jugador clave”.

El técnico Óscar García Junyent resaltó la labor de Hugo Camberos y de Miguel Castillo en el inicio del torneo en donde aparece en esta imagen enmedio de sus colaboradores. Crédito: Hugo Ramírez | Imago7

Para finalizar dijo que: “Tienen que ser otro tipo de jugadores que les acompañen en su proceso, en su evolución, estamos muy contentos de cómo jugaron, pero no significa que ahora vayan a jugar en todos los partidos, porque hay que saber cuidarlos, hay que saber cuál es su evolución y si están preparados para aguantar tantos partidos seguidos jugando de inicio o no. Por eso hay que valorar muchas cosas, pero estamos muy contentos del debut que tuvieron”.

