‘Ella solita se ahorca’: Niurka Marcos reacciona a las declaraciones de Alicia Machado

Niurka Marcos le respondió a Alicia Machado, después de que la venezolana dijera que “Cuba no merece a una representante así”, en el programa ‘Pica y Se Extiende’ de Telemundo.

Ante este video que se volvió viral, los seguidores de Marcos le preguntaron su opinión al respecto y manifestó: “No es necesario. Mi caldero escupe las ching*deras. Ella solita se ahorca“.

La cubana también aclaró que ella no le respondió directamente a Machado sino a sus seguidores.

“Yo no le respondí a Alicia Machado, no me dirigí a ella, no me importa lo que diga la señora esa, yo le contesté a mis bebé Nius, yo hablé en tercera persona: ‘esa pendja’, la ignoro. A esa estúpid no se vaya a sentir tan importante”, expresó.

También insinuó que Telemundo le dice lo que tiene que decir y ella lo hará, y más ahora que formará parte de los panelistas de ‘La Casa de los Famosos All Stars’.

¿Qué dijo Alicia Machado de Marcos?

En una dinámica en ‘Pica y Se Extiende’, le preguntaron a la ganadora de la primera temporada por ciertos personajes y cuando apareció el rostro de Niurka Marcos, destacó que Cuba necesita a una mejor representante.

A su vez, habló de otros personajes como ‘La Divaza’, a quien dijo que prefería tenerla como panelista y no dentro del programa de telerrealidad.

A lo largo de su carrera, Niurka Marcos ha protagonizado diversas polémicas. Incluso, uno de los conductores del programa “Dulce y picosito” afirmó que Marcos no podía ir a Televisa debido a “un veto” por parte de Galilea Montijo.

“Me contó que ella no puede ir a ‘Hoy’ porque Galilea se enojó mucho cuando contó lo de la santería, lo que hacía Gali”, dijo el conductor.

“Niurka me dijo: ‘Es que no puedo entrar por órdenes de Galilea’. Creo que Gali tiene el poder de decir: ‘Niurka no puede estar en este foro’. Está cañón y es una autoridad muy fuerte”, resaltó.

Este rumor llegó hasta los oídos de Niurka y ella misma confirmó esta información. “A la televisora no porque yo he ido (…) yo quemé a Galilea que era santera y la cacharon llevando animales a su padrino”, explicó.

