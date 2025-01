Niurka asegura estar vetada de ‘Hoy’ por culpa de Galilea Montijo

Con la personalidad frontal que la caracteriza y sin miedo al qué dirán, la vedette Niurka Marcos ha decidido dar respuesta a la ola de dimes y diretes que se han generado en torno a su ausencia por los pasillos de Televisa. Lo que el público no se esperó fue que en la polémica saliera a relucir el nombre de Galilea Montijo. ¿Cuál fue la razón? Sigue leyendo para enterarte.

Los rumores sobre un posible veto a la ex participante de “La Casa de los Famosos” surgieron en la más reciente transmisión del programa “Dulce y picosito”, cuando uno de los presentadores afirmó que la tapatía estaría muy molesta con ella por tacharla de “santera”, como lo ha hecho en repetidas ocasiones.

“Me contó que ella no puede ir a ‘Hoy’ porque Galilea se enojó mucho cuando contó lo de la santería, lo que hacía Gali”, detalló el conductor. “Niurka me dijo: ‘Es que no puedo entrar por órdenes de Galilea’. Creo que Gali tiene el poder de decir: ‘Niurka no puede estar en este foro’. Está cañón y es una autoridad muy fuerte”, complementó.

Por su parte, la famosa que dio vida a ‘Elena Tejero’ en “Aventurera” no se quedó callada y decidió hablar sobre el tema desde su cuenta oficial de Instagram, donde lanzó unas historias en las que confirmó lo dicho por el show de espectáculos.

“Me encanta que me hagan esa pregunta, porque me dan la oportunidad de vomitar la verdad. A la televisora no porque yo he ido (…) yo quemé a Galilea que era santera y la cacharon llevando animales a su padrino“, expresó desde sus redes sociales.

Asimismo, aclaró que si bien no se encuentra vetada de Televisa, las invitaciones a acudir al matutino que la tapatía conduce han quedado descartadas. “Donde sí de plano ella no permite que visite es en ‘Hoy'”, dijo contundente en el breve video que no tardó en viralizarse en plataformas como Instagram y Tik Tok.

Seguir leyendo:

Niurka estalla contra Manelyk González | VIDEO

Niurka critica a Cazzu por seguir hablando de Nodal

Niurka critica a Ninel Conde: “Evidentemente tiene dismorfia”