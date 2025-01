Habitantes de Los Ángeles desafían autoridades para proteger sus casas

Algunos residentes armados desafían las órdenes de evacuación para regresar a sus propiedades y defenderlas de posibles saqueadores en áreas restringidas por los incendios en la zona metropolitana de Los Ángeles.

Los propietarios declararon que prefieren arriesgarse al tomar medidas de seguridad en sus propias manos, además de preocuparse por apagar cualquier brote de fuego que pudiera ocurrir en sus hogares.

Hasta la noche de este miércoles, las autoridades reportaron el arresto de unas 97 personas acusadas de saqueo, vandalismo, violaciones a las órdenes de evacuación y por incendio provocado en áreas con acceso restringido por los incendios forestales.

“Tengo armas de fuego y he estado llamando a mis amigos para asegurar de que sé cómo existir legalmente con ellas“, dijo a la cadena KTLA EveAnna Manley, quien se mudó desde hace 20 años a Altadena, una de las zonas afectadas por el Eaton Fire.

Manley aseguró que, durante este tiempo, estuvo trabajando para preparar su propiedad para desastres naturales, como el Eaton Fire, y afirmó que está completamente preparada para enfrentar a cualquier persona que intente saquear su propiedad.

La calle donde Manley tiene su residencia se encuentra entre las vialidades que permanecen cerradas al tráfico bajo custodia de las autoridades.

“Es un bloqueo rotundo y me alegro por eso. Quiero un no rotundo, porque no quiero que nadie más esté aquí. Se han tenido informes de saqueo, lo que es aterrador. No queremos eso aquí”, agregó Manley.

La propietaria dijo que fue un vecino quien la inspiró para preparar su casa ante posibles incidentes, como un incendio forestal.

“Tenía bidones de 55 galones de agua. Tenía un centro de recarga. Puso un generador para toda su casa y yo lo seguí después. Aprendí de él”, añadió.

La dueña retiró las tejas de madera que había en el exterior de su residencia y las reemplazó por otras de concreto.

“Vivimos en California, después de todo, así que puede haber terremotos y deslizamientos de tierra“, consideró Manley.

Con sus años de preparación, Manley declaró que no sintió la necesidad de evacuar su casa cuando el Eaton Fire llegó a su vecindario y se dedicó a brindar ayuda a otros vecinos que también decidieron permanecer en sus hogares ofreciendo duchas y comida caliente.

Hasta la noche de este miércoles, Cal Fire reportó que el Eaton Fire había quemado 14,117 acres, con una contención del 45%.

Las autoridades locales recomendaron a todos los residentes para que estén atentos a las advertencias de evacuación cuando estén activas.

El fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, y el fiscal de Distrito del Condado de Orange, Todd Spitzer, propusieron este martes una legislación para convertir el saqueo durante una emergencia local como un delito grave y que sea sancionado con una pena de prisión estatal.

