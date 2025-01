La razón por la que David Lynch dejó de dirigir películas

La inesperada muerte del director estadounidense David Lynch, a los 78 años de edad, ha sembrado un gran número de interrogantes respecto a la ausencia del creador en la industria cinematográfica o en otras áreas del arte durante los últimos años.

Y es que desde el inicio de su carrera, a través de diversas disciplinas como la pintura, la música, la fotografía, la publicidad y, principalmente, el cine, Lynch se caracterizó por su constante trabajo y su vital compromiso con sus proyectos.

Sin embargo, y tras el estreno de su última película, “Inland Empire” en 2006, el artista estadounidense se ausentó de la cinta de director, enfocando su labor en otros proyectos. ¿Qué sucedió entonces para que el director de “Blue Velvet” se ausentará de la profesión que lo convirtió en una leyenda del cine?

La ausencia de David Lynch de la silla de director

Tras el estreno de “Inland Empire” la cual recibió una mezcla de críticas positivas y negativas, Lynch inició un proyecto conformado por una serie de cortometrajes, lanzados de 2007 a 2020 en el que materializó un gran número de historias y narrativas propias de su estilo.

Durante esta misma temporada, el también actor tuvo una serie de apariciones breves en producciones de cine y televisión como “Memory Film”, “Lucky”, “What Did Jack Do?”, siendo “The Fabelmans”, de Steven Spielberg, en 2022, su última aparición como el legendario John Ford.

Incluso, llevó a cabo doblajes en cintas como “Girlfriend’s Day” y “The Adventures of Alan R.”, así como en series como “Family Guy”, “Robot Chicken”.

De igual manera, destaca su trabajo detrás de la serie secuela “Twin Peaks: The Missing Pieces”, en 2014.

A pesar de esta serie de proyectos, Lynch dejó de lado su trabajo en la dirección cinematográfica debido, principalmente, por sus problemas de salud. A través de diversas entrevistas, como la realizada al medio Sight & Sound, mencionó que padecía enfisema pulmonar debido al tabaquismo que adoptó desde hace años.

En la misma plática, Lynch mencionó que su condición limitó su movilidad y su capacidad para participar activamente en el proceso de filmación: “No puedo salir de casa y apenas puedo caminar por una habitación”.

De igual manera, reveló que a raíz de la aparición de la pandemia de Covid-19, se confinó, lo que también mermó su capacidad. A pesar de lo anterior, el mismo director compartió una publicación en su cuenta oficial de X en donde mencionó que estaba listo para volver y que no se retiraría del trabajo artístico.

Sin embargo, fueron los propios familiares del director quienes revelaron, este día 16 de enero, la muerte de Lynch a sus 78 años en Los Ángeles sin revelar más detalles.

