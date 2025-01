Ni rastro de ellos: Al menos 7 jóvenes desaparecieron cuando se dirigían a una playa de Oaxaca

Al menos siete jóvenes desaparecieron a principios de enero cuando se dirigían por carretera a Puerto Escondido, Oaxaca, un importante destino turístico en México.

Hasta el momento se ha reportado la desaparición de siete personas, pero podrían ser catorce, de acuerdo con Michell Julián López, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el estado de Oaxaca

Se han emitido sólo algunas fichas de búsqueda por parte de la Fiscalía del Estado, la cual informó que las víctima tienen entre 17 y 44 años: Yurem de Jesús Barrios Martínez, de 17; Julio Alberto Quiroz González, de 18; Yahir Morales de Matías, de 19; José Miguel Vásquez Rodríguez, de 23; Fernando Rafael Velasco Hernández; Omar Edwin García Gutiérrez, de 30 y Luis Alberto Contreras Zúñiga, de 44.

Algunos familiares han denunciado amenazas en su contra a través de las redes sociales desde que dieron a conocer la desaparición de sus seres queridos. También están sufriendo extorsiones, mediante la solicitud de hasta 7,000 pesos.

Iván García Álvarez, secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, dijo que detrás de la desaparición de los siete jóvenes “hay un tema de narcomenudeo y drogas”. Los trabajos de inteligencia indican una presunta implicación de la delincuencia organizada en este caso.

Michell Julián, por su parte, expresó: “Sí, justamente manejan algunos como un viaje de amigos. Por la edad que tienen los jóvenes, la comunicación que tuvieron con las últimas personas con quienes estuvieron, en este caso fue con la mamá, con la hermana, con el papá, pues sí mencionan que iban en plan de amigos, pero es lo que estamos reforzando”.

Julio Alberto Quiroz es uno de los jóvenes desaparecidos. Uno de sus familiares narró que él les dijo: “voy a acompañar a mis amigos, regreso más tarde en la noche”, pero no volvió; perdieron la comunicación con él.

“Uno de ellos (sus amigos) mandó su ubicación, que habían llegado a Río Grande, entonces le empezamos a preguntar, ‘¿estás bien?’, le empezamos a mandar mensajes, llamadas y desde ahí no hubo comunicación con nadie”, dijo su familiar.

Omar Edwin García fue visto por última vez en la Central de Abastos de Oaxaca de Juárez, mientras que a Hugo Alberto Sierra Basilio y Yurem de Jesús Barrios se les perdió el rastro en calles de la capital.

En Santa María Atzompa, Oaxaca, fue visto por última vez Luis Alberto Contreras, conduciendo una camioneta negra sin placas, a unos seis kilómetro del punto de los demás jóvenes.

La Fiscalía informó que a Yahir Morales se le vio por última vez en San Martín Mexicapan, Oaxaca, aunque los familiares indican que los vieron por última vez en Río Grande, a unos 47 kilómetros de distancia de Puerto Escondido.

La mamá de José Miguel grabó un mensaje de súplica: “Hijo si ves este video, por favor regresa hijo, tu familia te está esperando, no creas que te he olvidado, no tengo paz ni tranquilidad”.

Entre tanto, la mamá de Yurem ha suplicado a través de Facebook ayuda para localizar a su hijo: “Estoy desesperada por no saber nada de él. Si los ven, ayúdenlos, son como otras 15 personas”. La ubicación del menor es la única que ubica a los jóvenes más cerca de la costa.

