Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 17 al 19 de enero

La inspiradora historia real de Anthony Robles, un joven de Arizona que nació con una sola pierna, pero cuya determinación lo impulsó a perseguir su sueño de destacar en la lucha libre: “Unstoppable”. La comedia de acción protagonizada por Jamie Foxx y Cameron Díaz en la que deben retomar su rol espías de la CIA luego de que sus identidades son reveladas: “Back in Action”. El documental que cuenta la historia de vida de Sean Combs, desde sus primeros años hasta su transformación en “Puffy”, y más tarde en “Diddy”: “Diddy: The Making of a Bad Boy”. Y el regreso de la serie documental que nos lleva al micro-mundo de los insectos, seres vivos con cualidades extraordinarias: “A Real Bug’s Life”.

Unstoppable

Unstoppable. Crédito: Prime Video | Cortesía

Llega a Amazon Prime Video la inspiradora historia real de Anthony Robles (interpretado por el neoyorquino Jharrel Jerome), un joven de Arizona que nació con una sola pierna, pero cuyo espíritu indomable y su inquebrantable determinación lo impulsaron a superar las adversidades –dentro y fuera del entorno familiar- y perseguir su sueño de destacar en la lucha libre. Con el amor incondicional y el apoyo de su dedicada madre Judy (Jennifer Lopez) y sus hermanos menores, y el estímulo de sus entrenadores (interpretados por Michael Peña y Don Cheadle), Anthony logró ganar el campeonato nacional de High School. Pese a ello, las universidades con equipos competitivos de lucha libre no le ofrecieron una beca deportiva, por lo que tuvo que ganarse un lugar en la Universidad Estatal de Arizona presentándose a pruebas abiertas. Pero para lograr su objetivo final de convertirse en campeón nacional de la NCAA, deberá darlo todo, tanto física como mentalmente. Emotiva película que ya está disponible en Amazon Prime Video.

Back in Action

Jamie Foxx y Cameron Díaz interpretan a Matt y Emily, una pareja de antiguos espías de la CIA que años atrás dejaron esa vida para formar una familia huyendo del pasado con nuevos nombres. Pero todo cambiará cuando su verdadera identidad y su escondite sean revelados, metiéndoles de nuevo en un mundo que, en realidad, echaban mucho de menos. El elenco de esta comedia de acción se completa con Kyle Chandler y Glenn Close. Estreno hoy en Netflix.

Diddy: The Making of a Bad Boy

“Diddy: The Making of a Bad Boy”. Crédito: Peacock | Cortesía

Este documental de 90 minutos nos cuenta la historia de Sean Combs desde sus primeros años hasta su transformación primero en “Puffy” y más tarde en “Diddy”, con testimonios de quienes mejor lo conocieron y revelaciones sobre las fuerzas que le dieron forma al personaje y lo convirtieron en un monstruo. La cinta incluye imágenes nunca antes vistas de Diddy en fiestas privadas, en su casa y en su estudio. Ya disponible en el servicio de streaming Peacock.

A Real Bug’s Life

A Real Bug Life. Crédito: National Geographic | Cortesía

Segunda temporada de la serie documental inspirada en la película de Pixar “A Bug’s Life” que nos lleva al micro-mundo de los insectos, seres vivos con cualidades extraordinarias. Gracias a nuevas tecnologías de filmación, la serie narrada por Awkafina sigue increíbles historias como la del veloz escarabajo tigre escapando del calor en las playas de Malasia, la mágica metamorfosis de un caballito del diablo, o la polilla luna de las Smoky Mountains. Ya disponible en Disney+.

Wolf Man

Estreno de terror en cines: una familia que vive en una granja remota sufre el ataque de un animal. Pero según avanza la noche de Luna llena, el padre comienza a transformarse en algo irreconocible.

