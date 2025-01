Trump revela un listado del tipo de personas a quienes no piensa contratar durante su gobierno

El presidente electo advirtió que durante su administración no contempla darle trabajo a quienes estén relacionados con personajes caracterizados por ser sus detractores.

Mediante un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Donald Trump dio a conocer que, hasta el momento, ha logrado captar a cientos de colaboradores capacitados para ayudarlo a sacar adelante a la nación.

“Hasta hoy, la administración entrante de Trump ha contratado a más de 1,000 personas para el gobierno de los Estados Unidos. Son excepcionales en todos los sentidos y verán los frutos de su trabajo en los próximos años. ¡HAREMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ y sucederá muy rápidamente!”, escribió.

Asimismo, el republicano de 78 años aclaró que las personas cercanas a quienes lo han atacado, o bien que padezcan el “síndrome de trastorno de Trump” no tendrán oportunidad de aspirar a algún puesto de su administración.

“Para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, sería de gran ayuda que no nos enviaran ni nos recomendaran a personas que trabajaron con o recibieron el apoyo de Americans for No Prosperity (encabezado por Charles Koch), John Bolton, el “tonto como una piedra”; Nikki Haley, Mike Pence, los belicistas desleales Dick Cheney y su hija psicópata, Liz; Mitt Romney, Paul Ryan, el general (?) Mark Milley, James Mattis, Mark Yesper o cualquiera de las otras personas que sufren el síndrome de trastorno por Trump, más conocido como TDS. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, enfatizó.

Donald Trump ha descartado que vaya a buscar venganza entre quienes traicionaron su confianza. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Con respecto a Mike Pence y a Nikki Haley; Trump está molesto con ambos por haberse presentado como sus adversarios al contender por la candidatura presidencial republicana.

En el caso de Liz Cheney, el malestar del magnate neoyorquino deriva en que ella fue una de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de destituirlo después del ataque sufrió el Capitolio, el 6 de enero de 2021. Además, tampoco olvida que a exrepublicana se pasó a las filas demócratas al apoyar a Kamala Harris durante las campañas en busca de la presidencia.

A Mitt Romney, Trump lo tiene perfectamente ubicado, pues fue uno de los siete senadores conservadores, que además de haber declarado nunca haber votado por Trump durante sus campañas presidenciales, apoyó mediante su sufragio para condenarlo a juicio político, en 2021.

En cuanto a Paul Ryan, el conservador de 78 años está molesto con el expresidente de la Cámara de Representantes por anunciar públicamente que no le daría su voto en las elecciones.

