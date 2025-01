Liz Cheney despotricó en contra de Trump al recordarle los fallos de los tribunales en su contra

Elizabeth Lynne Cheney, exrepresentante republicana, parece no sentirse intimidada por el hecho de que Donald Trump pronto volverá a gobernar a Estados Unidos y le recordó cómo los tribunales han fallado en su contra, lo cual asegura refleja su culpabilidad.

Esta semana, Joe Biden le otorgó a Cheney la Medalla Presidencial de Ciudadanos en reconocimiento al servicio que durante siete años realizó en el Congreso, pero sobre todo su labor como vicepresidenta del comité especial de la Cámara de Representantes que investigó el ataque que sufrió el Capitolio, el 6 de enero de 2021, donde se le pretendía acreditar responsabilidad a Donald Trump al presuntamente incentivar a un grupo de civiles para irrumpir en el recinto con el objetivo de impedir que su rival en la boleta electoral fuera reconocido como ganador de las elecciones en 2020.

Al respecto, Donald Trump emitió un mensaje en la plataforma Truth Social tratando de demeritar la trayectoria de Liz Cheney.

“Biden la recompensó sólo porque odiaba a ‘TRUMP'”, escribió.

En respuesta, a través de un mensaje publicado en la plataforma X, la exconservadora de Wisconsin le recordó al magnate neoyorquino su incapacidad para obligarla a guardar silencio sobre lo que sucedió en el Capitolio.

“Donald, esto no es la Unión Soviética. No puedes cambiar la verdad y no puedes silenciarnos”, escribió.

Liz Cheney fungió como vicepresidenta del comité especial de la Cámara de Representantes a cargo de la investigación sobre el ataque que sufrió el Capitolio, el 6 de enero de 2021. (Crédito: Jae C. Hong / AP)

Cheney también volvió a señalarle a Trump cómo varios de los abogados que trataron de ayudarlo para deslindarse del ataque al Capitolio terminaron siendo inhabilitados por su indebido proceder.

“Muchos de tus abogados han sido sancionados, disciplinados o inhabilitados, los tribunales han fallado en tu contra y docenas de tus propios asistentes de la Casa Blanca, la administración y la campaña testificaron en tu contra”, enfatizó.

Ejemplos del señalamiento de Liz Cheney son los casos de Rudy Giuliani, exabogado de Donald Trump, inhabilitado para ejercer en Washington; Jeffrey Clark, cuya licencia como abogado fue suspendida por el Colegio de Abogados del Distrito de Columbia; y Sidney Powell, a quien también le impusieron sanciones por intentar revocar los resultados de las elecciones en Michigan.

Además, Cheney sacó a relucir la posición asumida por Mike Pence, quien en su momento como vicepresidente se negó a respaldar las ideas de Donald Trump.

“¿Recuerdas cómo tu exvicepresidente te impidió derrocar nuestra República? Lo recordamos.

Y ahora, cuando usted asuma nuevamente el cargo, el pueblo estadounidense debe rechazar sus últimas falsedades maliciosas y convertirse en la barandilla de nuestra República Constitucional para proteger de usted a los Estados Unidos que amamos”, concluyó.

Sigue leyendo:

• Liz Cheney insiste en recordarle a Donald Trump que intentó revertir las elecciones

• Trump define a Liz Cheney como un “halcón de guerra de bajo coeficiente intelectual”

• Rudy Giuliani fue inhabilitado por sus afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020