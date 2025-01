¿Zuleyka Rivera terminó con DJ Luian? La famosa lanza un críptico mensaje

El nombre de la reina de belleza Zuleyka Rivera ha tomado relevancia en redes sociales durante las últimas horas debido al misterioso mensaje que compartió. Y es que a través de este dejó ver que no todo marcha sobre ruedas en cuanto a sus relaciones interpersonales se refiere. ¿Será este un indicio de problemas en su romance con el DJ Luian? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

En una inesperada publicación desde sus historias de Instagram, la ex Miss Universo hizo una sentida reflexión donde, sin revelar nombres, afirmó sentirse “poco valorada” por las personas cercanas a ella.

“¿Por qué todos a mi alrededor lo único que me ofrecen son migajas? Me siento tan poco valorada“, cuestionó la famosa. “Yo en todas mis relaciones interpersonales lo entrego todo siempre, y es que no me nace de otra forma“, complementó.

Sin embargo, Zuleyka rivera tiene muy claro qué es lo que busca recibir de las personas que la rodean: “¿Será que tengo muy altas mis expectativas? ¸¿Pero por qué tengo que bajar mis expectativas para encajar y sentirme amada? No lo entiendo”, indicó.

Zuleyka Rivera vía Instagram stories. Crédito: Instagram/ @zuleykarivera | Cortesía

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que decenas de internautas se pronunciaran al respecto y lanzaran sus propias teorías sobre quién podría ser el destinatario. El resultado: el DJ Luian, con quien la dominicana se comprometió en octubre de 2023.

Los primeros indicios sobre una posible ruptura entre ambos famosos comenzaron a surgir a finales del pasado mes de diciembre. Esto luego de hacerse notoria la ausencia del exponente del género urbano dentro de las publicaciones de la modelo.

Otro de los detalles que encendió las alarmas entre su comunidad digital fue que ambos artistas decidieron eliminar cualquier rastro de sus fotos de pareja de sus respectivas cuentas de Instagram. No obstante, hasta el momento ninguno ha confirmado el rompimiento de su compromiso.

