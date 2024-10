Zuleyka Rivera presume su figura en bikini desde Grecia

Vaya revuelo causó la modelo e influencer Zuleyka Rivera luego de recurrir a sus redes sociales para compartir un inesperado video en el que no solo dejó en evidencia una probadita de la aventura que emprendió durante su viaje a Grecia, también regaló ‘taco de ojo’ con un despampanante bikinazo.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la ex Miss Universo colocó un breve audiovisual en el que se le ve posar muy sonriente desde un yate en Mykonos, Grecia en el marco de la celebración de su cumpleaños.

Zuleyka Rivera demostró que la edad es solo un número y que a sus 37 años cuenta con una de las figuras más envidiables del medio artístico. Y es que para el video en cuestión lució un revelador traje de baño que evidenció sus atributos.

Se trató de un diminuto bikini con un peligroso escote cruzado que dejó a la vista su abdomen ‘de acero’; sin embargo, esto no restó protagonismo a la diminuta cintura y kilométricas piernas que presumió gracias a la elección de su atuendo.

Dicha publicación pertenece al par de contenidos que la famosa compartió en redes sociales con motivo de la celebración de su cumpleaños, evento que enalteció con un breve mensaje: “Es la temporada de todos los LIBRAS!!!!!! Happy Birthday to Me y todos los líbranos. ENJOY OUR SEASON”, se lee como descripción del post.

Como resultado de su hazaña, Rivera se convirtió en el blanco de piropos por parte de su comunidad digital, conformada por poco más de dos millones de usuarios que no se pierden cada paso que da.

“Me encanta”, “Eres hermosa”, “La reina eterna de PR”, “La más bella del mundo mundial”, “Cada vez más linda”, “La turista con más estilo y porte”, “Adoro verte de turista”, “Sos mi diosa” y “Diva insuperable”, son algunos de los mensajes que destacaron dentro de la plataforma.