Amanda Miguel se suma a la lista de evacuados por los incendios en California

Luego de varios días ausente en redes sociales, la cantante Amanda Miguel reapareció ante su comunidad digital con un conmovedor testimonio de lo que ha vivido como resultado de los incendios que azotan California y que la llevaron a ser evacuada de su hogar. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un inesperado video compartido desde su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “El me mintió” se mostró junto a su hija Ana Victoria y sus nietos para compartir una actualización con respecto a su evacuación del área de Altadena, una de las comunidades más afectadas por el desastre natural.

“Nosotras estamos bien, en familia, aunque tuvimos que evacuar de manera urgente. Estamos juntos, tratando de procesar todo lo que ha pasado“, contó desde su plataforma.

La artista multipremiada informó que hasta el momento desconocen el estatus de su propiedad, misma que debieron abandonar de forma inmediata por instrucción de las autoridades, esto debido a su alto nivel de riesgo.

“Evacuadísimos, no tenemos casa por ahora. No tenemos nada“, sentenció la famosa de 68 años de edad. “Se quemaron todas las casas de Altadena (…) No podemos entrar, es una tragedia“, añadió.

Por su parte, su hija Ana Victoria complementó diciendo: “Es muy grave lo que ha sucedido. Hemos sido afectadas y estamos muy tristes por lo que nos sucedió a nosotros, obviamente, y por lo que le sucedió a tantas miles de personas”.

De acuerdo con su comunicado, hasta el momento no se cuenta con un recuento de daños oficial acerca de su propiedad: “Nosotros no tenemos un reporte aún del estatus de nuestras casas, solo sabemos que todo está muy mal“, se compartió.

Para concluir su mensaje, Amanda Miguel no dejó pasar la oportunidad de enviar unas palabras de aliento para aquellas personas que, al igual que ellas, se enfrentan a un futuro incierto con respecto a sus hogares.

“Lamentamos profundamente lo que ha sucedido en Los Ángeles y queremos expresar nuestro amor y solidaridad con todas las personas afectadas por los incendios. Nosotros estamos bien, en familia, aunque tuvimos que evacuar de manera urgente. Estamos juntos, tratando de procesar todo lo que ha pasado“, escribió.

