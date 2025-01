Aleska Génesis paraliza las redes con un vestido de espalda descubierta

Con mirada coqueta y una sonrisa de oreja a oreja, así es como se dejó ver la venezolana Aleska Génesis en una de sus más recientes publicaciones de Instagram mientras posaba en un look sacado de revista. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la ex integrante de “La Casa de los Famosos” publicó un inesperado carrusel de imágenes en el que incluyó una sesión de fotos que protagonizó desde un lujoso hotel en un modelito que dejó poco a la imaginación.

Se trató de un sensual vestido de gala en color dorado, con escote drapeado y espalda descubierta. Además de su llamativa tela, la prenda causó revuelo entre sus seguidores debido a la silueta de ‘reloj de arena’ que marcó en la reina de belleza.

Un peinado en ondas suaves, así como un maquillaje glamuroso y con tonos neutrales fueron los elegidos para complementar su look, pues estos destacaron su mirada color ámbar.

A la par de sus postales, Aleska Génesis colocó un poderoso mensaje en el que reflexionó sobre las sorpresas que los primeros días de este 2025 ha lanzado en su dirección.

“Este 2025 ha comenzado lleno de emociones y cambios, con tantas sorpresas que no he parado ni un segundo. Me he atrevido a hacer cosas que jamás imaginé, descubriendo nuevas facetas de mí misma y rodeada de personas increíbles que me apoyan en cada paso que doy“, escribió la novia de Clovis Nienow.

Para concluir, Aleska lanzó unas palabras que no pasaron desapercibidas para el público, pues dejaron la puerta abierta a “nuevos proyectos” que no tardaron en especular que podría tratarse del reality “La Casa de los Famosos: All Star”, que arrancará el próximo mes de febrero.

“Me siento agradecida por lo que se ha ido y emocionada por todo lo que está por venir“, expresó emocionada la también influencer.

Seguir leyendo:

• Aleska y Maripily Rivera se reconcilian antes de “La Casa de los Famosos All-Stars”

• “Estoy feliz”: Clovis Nienow habla de su futuro con Aleska Génesis

• ¿Aleska Génesis de vuelta en “La Casa de los Famosos”? La modelo responde