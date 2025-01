Necaxa amarga el centenario de Chicharito con una victoria sobre Chivas

En una noche especial para el legendario Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien celebró su partido número 100 con la camiseta de Chivas, el Necaxa arruinó la fiesta al imponerse 3-2 en un vibrante encuentro del Torneo Clausura de la Liga MX.

El partido comenzó con pocas emociones en el primer tiempo, marcado por la cautela de ambos equipos.

Sin embargo, en el complemento, las acciones se encendieron. Guadalajara golpeó primero al minuto 51, cuando Gilberto Sepúlveda conectó un potente disparo de pierna derecha que puso en ventaja al Rebaño.

Necaxa, lejos de desanimarse, fue paciente y encontró el empate al minuto 62 gracias a un cabezazo certero de Pavel Pérez tras un preciso centro del argentino José Paradela. Pérez, aplicando la ley del ex, celebró su primer gol como jugador de los ‘Rayos’.

La remontada necaxista se consumó con dos goles en rápida sucesión. Al minuto 71, el argentino Tomás Badaloni aprovechó un gran pase del colombiano Kevin Rosero para mandar el balón al fondo de las redes.

Apenas cinco minutos después, Ricardo Monreal definió con clase desde la izquierda para sellar el tercer tanto de Necaxa y colocar el marcador 3-1.

Chivas no bajó los brazos y, ya en el tiempo de compensación, Roberto Alvarado descontó desde los once pasos con un penalti cobrado al minuto 98. Sin embargo, no fue suficiente para evitar la derrota.

El resultado deja a Necaxa en el quinto puesto provisional con tres puntos, los mismos que Guadalajara, que ocupa el sexto lugar. La derrota también marcó el debut de Luis Romo como refuerzo de Chivas, quien entró de cambio al minuto 64 por Fernando Beltrán.

Chicharito Hernández llega a 100 partidos

Por su parte, ‘Chicharito’ Hernández logró un hito histórico al alcanzar los 100 partidos con la camiseta rojiblanca. Su trayectoria incluye 82 juegos en Liga MX, 8 en Copa Libertadores y otros torneos internacionales, consolidándolo como uno de los jugadores más icónicos del club.

La derrota deja una lección para el Rebaño Sagrado, que buscará redimirse en las próximas jornadas, mientras que Necaxa celebra su primer triunfo del semestre con miras a mantener el impulso en el torneo.

