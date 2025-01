“Amamos a Los Ángeles”: Steve Ballmer y su esposa donan $15 millones de dólares

La conocida generosidad del magnate Steve Ballmer ha vuelto a aparecer. El dueño de los Clippers de Los Ángeles y su esposa anunciaron una donación de $15 millones de dólares para ayudar a los afectados por los devastadores incendios en Los Ángeles.

Esos $15 millones “iniciales” ofrecidos por Steve y Connie Ballmer serán destinados a las víctimas de los incendios a través de diversas organizaciones. El mayor énfasis de esta ayuda es para quienes fueron devastados en la comunidad racialmente diversa de Altadena.

“Nosotros amamos a Los Ángeles y estamos comprometidos a apoyar las comunidades afectadas”, se lee en el comunicado del Ballmer Group. “En coordinación con nuestros aliados locales, el Grupo Ballmer contribuirá en atender las necesidades inmediatas de comida y refugio en la comunidad y en apoyar a nuestros servidores de primeros auxilios”.

Altadena fue devastada por el incendio Eaton. Steve Ballmer y su esposa Connie expresaron especial interés en ayudar a esta comunidad racialmente diversa. Crédito: John Locher | AP

La lista de organizaciones a través de las cuales se canalizará la ayuda de Ballmer incluye: Pasadena Community Foundation – Eaton Canyon Fire Relief & Recovery Fund, California Black Freedom Fund at California Community Foundation – Black LA Refief & Recovery Fund, American Red Cross – Response and Disaster Relief Los Angeles Region, Los Angeles Regional Food Bank – Disaster Relief Fund, Los Angeles Fire Department Foundation, Pasadena Educational Foundation – Eaton Fire Response Fund, Pasadena City College Foundation – PCC Community Relief Fund, Boys & Girls Club of America – Los Angeles County Clubs, entre otros.

Ballmer también organiza el concierto FireAid en su arena de Inglewood

Steve Ballmer, quien adquirió a los Clippers en 2014 por una suma extraordinaria de $2,000 millones de dólares, es el propietario de equipo más rico que hay en los Estados Unidos con una fortuna estimada por Forbes en más de $125,000 millones de dólares.

Además de los $15 millones de dólares iniciales de donación por los incendios, el Grupo Ballmer está trabajando en el concierto FireAid a beneficio de los afectados, el cual se realizará en el Intuit Dome, la espectacular arena inaugurada hace pocos meses por Ballmer como nueva casa de sus Clippers en Inglewood. El evento es organizado junto a la familia Azoff, Live Nation y AEG Presents.

Algunas de las estrellas que están contempladas para el evento son Lady Gaga, Billie Eilish, Rod Stewart, Sting, Earth, Wind & Fire, Pink, Red Hot Chili Peppers y Green Day.

“Entendemos que será un largo camino de recuperación para la región de L.A. y seguiremos comprometidos en apoyo de la comunidad”, agregó el comunicado de los Ballmer.

