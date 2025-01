Horóscopo de Mhoni Vidente del 20 al 26 de enero de 2025

La famosa astróloga Mhoni Vidente lanza sus horóscopos semanales donde le dice a tu signo qué esperar del 20 al 26 de enero de 2025. Consulta tus predicciones.

Aries

En el horóscopos del tarot te salió el As de Oros que nos dice que el tiempo pasa y ya no regresa que tiene que aprovechar el día a día para lograr tus objetivos así cumplir tus metas así no te demores más y pon todo el empeño necesario para ser un exitoso.

Esta carta nos indica que la riqueza es tuya que es el momento de hacer un patrimonio y formar un negocio propio que se te va dar sin problemas. No les des tanta importancia a situación sentimental que eso solo te quita pensamientos positivos tu concéntrate en lo que deseas para ser feliz.

Tu mejor día el 21 de enero con tus número mágicos 01 y 23, tu color es el azul y verde, tu signo compatibles Leo y Capricornio.

Días de salir de viaje por cuestiones de proyectos, en el carta del Tarot que significa gratitud con todos los que te ayudan a ser mejor persona y estar bien económicamente y desapego a lo que debes de romper con todo lo que te hacia daño en el pasado sobre todo con ese amor que no era para y ti solo te quitaba energía positiva.

Recuerda que esta carta también significa la grandeza que eres como ser humano que no tendrás límites en lo que quieras realizar y cualquier asunto legal que tengas pendiente lo podrás resolver con éxito.

También te indica carta del As de Oros que debes ya poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes y menos laboral van ser unos días de transformación a lo positivo.

En cuestiones de salud no dejes para otro día lo más importante de tu vida así programa tu cita con el médico y hasta un chequeo para que no tengas ninguno problema.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió el Carruaje, que te dice que es el momento de seguir con tus metas para este año, recuerda que tu signo le gusta mucho demostrar lo que tiene y despierta muchas envidias así que es mejor ser discreto y seguir con tus planes de trabajo.

Esta carta nos recomienda que vas estar arreglando asuntos de escuela como el titulo y volver a estudiar un idioma que eso te va ayudar mucho en el futuro.

La carta del tarot del carruaje simplemente te dice no te detengas y no tengas miedo a dejar el pasado atrás; es tiempo de comenzar una nueva historia.

Tu mejor día es el miércoles, tus colores verde y blanco, tus números mágicos son 08 y 44, tus signos compatibles Acuario y Virgo propuesta de amor verdadero en estos días.

En la carta del tarot que significa plenitud de vida y que tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente.

En cuestiones de tu familia recuerda que tu eres el pilar y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas solo trata de no pensarlo y hacerlo para que no se te haga muy complicado tu misión.

Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos recuerda que todo mundo tenemos errores por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja.

Ya no seas tan terco si esa situación de negocio o laboral no se da trata de seguir adelante con otro proyecto.

Géminis

En la carta del tarot te salió el Loco, que te dice que no le des tanta importancia a lo que dicen de ti que eso te está quitando energía positiva recuerda que estas en uno de tus mejores momentos así no te sabotees tú mismo y piensa que estos días van ser de éxito en todo lo que vayas a realizar.

Esta carta también te recomienda que hagas un reacomodo de tus sentimientos y quites de tu vida las personas que no te alimenta nada así que a depurar lo que no sirve.

Esta carta te va ayudar a cerrar un proyecto nuevo de mejor ingresos, tu mejor día es el 20 de enero con tus números mágicos 13 y 20, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Libra, Sagitario.

Esta carta te indica apertura a todo lo nuevo y buscar tu paz interior y sobre todo que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días que te recomienda pensarlo dos veces lo que vayas hacer para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida personal y laboral.

Ten cuidado con algún problema de salud sobre todo de la garganta, son tiempos de renacer espiritualmente, es decir, pedir al universo lo que necesitas que se te dará, tramitas un crédito para comparar casa, ten cuidado con traiciones en el trabajo así trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos. Realizas pagos de colegiaturas para seguir con tus estudios universitarios.

Cáncer

En la carta del tarot te salió As de Bastos que te dice que vas estar muy fuerte de energías positivas que todo lo que pienses se tiene a realizar así que pon en modo positivo tus ideas para que tengas resultados favorables.

Semana de estar con el deseo de arreglar situaciones legales y dejar ya esos asuntos que sol te quitaban energías.

Esta carta del As de bastos nos indica que te viene una propuesta de ser el líder en el trabajo o política que no desaproveches las oportunidades que se te presentan en este momento que llegaras a ser el más grande y exitoso.

Tu mejor día es el 23 de enero que tus números mágicos son 15 y 73 tu color es el amarillo y azul, tus signos compatibles Libra y Sagitario con propuesta de casamiento.

En el horóscopo del Tarot te indica que eres la inspiración de muchas y la confianza de otro que con tu chispa carismática haces que todo en tu vida avance sin contratiempos.

Días de tener algunas dificultades en cuestiones de trabajo y escuela por eso te recomienda mantenerla calma y ser muy prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás recuerda que tu signo es caracteriza por ser muy sincero así que trata de no opinar si no te lo piden.

Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas si estas en pareja en este momento no lo dudes trata de formalizar que esa relación va prosperar, trata de cambiar tu celular por una más reciente para que puedas estar comunicado todo el tiempo.

Leo

En la carta del tarot te salió El Emperador que nos dice que es el momento preciso para ser alguien en la vida que deberás de quitarte esos pensamientos de mediocridad y sacar tu verdadero yo que es tan fuerte pata enfrentar retos.

Sin duda esta carta del emperador nos llevará en estos días a nuevos proyectos de trabajo mejor pagados y con mejor ingresos.

Tu mejor día es el 21 de enero con los números 02 y 30, tu color es el rojo y plateado, tus signos compatibles Géminis y Aries es el momento de construir un provenir.

En este carta del Tarot te indica que podrás atraer con más facilidad la abundancia a tu vida y que debes de no tomar los problemas tan obsesivos y dejar que todo fluya en tu espacio, que estas en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor y empezar ese proyecto que traes en planes, que el tarot te indica que estas atravesando por una etapa de crecimiento laboral.

A los Leo que están pareja tendrán algunas dificultades con su pareja por cuestiones de celos así trata de no llevar a más esa situación y siempre platicar todas tus dudas.

Ten cuidado con tu mascota va andar un poco en enfermito, mandas arreglar tu coche que le toca el mantenimiento, ya no peles tanto en el trabajo recuerda que eres el rey de la selva pero eso no te indica que siempre tengas la razón así trata de medir todas las situaciones que se presenten. Arreglas algún problema de migración extranjera.

Virgo

En la carta del tarot te salió El Mago que nos dice que la buena suerte estará de tu lado que sin duda te llegará una sorpresa económica que no esperabas que te hará muy feliz, pero eso si, deberás ser más discreto con tus ideas y planes para que no te llenes de envidias yo se que tu no tiene maldad de platicar tus logros, pero los que te rodean así que trata de ser más prudente.

Te llega una visita de un familiar que te va dar mucha alegrías, semana de juntas laboral para cambios de puestos y nuevos proyectos del extranjero, tu mejor día es el 20 de enero con tus números 10 y 14, tu color naranja y amarillo, tus signos compatibles Tauro y Capricornio.

Deberás de trabajar en estos días en tu sanación energética, esta carta del Mago que te indica que tendrás unos días de buena suerte y que la guía de un ser espiritual te va a ayudar a estar mejor en todos los sentidos que tendrás a resolver cualquier asunto laboral que tenías pendiente.

Recuerda que estás en tu época de renacimiento de tu energía cósmica y eso más hace que tu energía positiva crezca por eso te recomiendo que el día 21 de enero pongas una vela de color blanco y pidas a tu Ángel de la guarda lo que tanto necesitas y verás cómo será cumplido rápidamente.

También la carta del tarot te indica que debes procurar más a tu familia que no descuides los lazos amorosos que después te puedas arrepentir.

Te llega la invitación de salir de viaje e irte a trabajar fueras del país trata de hacerlo que eso te va a ayudar a crecer más económicamente. Compras una computadora para tomar un curso de diseño.

Libra

En la carta del tarot te salió del Mundo que nos dice que es el momento de ideal de tomar más fuerza y determinación para lograr tus planes de vida, que no tengas miedo al qué dirán, que tu signo deberá ser fuerte ante las críticas que cada vez que hablan de ti es que estas haciendo bien tus acciones.

Esta carta del mundo te dice que podrás arreglar asuntos de migración y pasaporte sin demoras, que tiene toda la buena suerte para que se te dé. Tu mejor día es el 23 de enero, tus números mágicos con 05 y 23, tu color es el azul y amarillo.

Tu signo compatible Acuario, Géminis y Leo, esta carta del tarot que te indica que tu destino está en tus manos y que es tiempo de hacer los cambios positivos para vivir mejor y que es tu tiempo de ser grande como persona y empezar hacer un patrimonio para tu futuro, recuerda que tu signo siempre ve por los demás y eso a veces le hace desgastarse mucho como persona y así que trata de no darle importancia a cosas que no la tiene para ti.

También la carta del Mundo te dice que es tiempo de formar una familia y ya tener una relación sentimental formal.

En esta semana vas a tener juntas de ultima hora para cambios de puesto y nuevos proyectos del extranjero. Te llega un regalo que no esperabas que te hará sonreír, cuídate de problemas de riñón y estómago trata de ir con tu médico.

Escorpio

En la carta del tarot te salió el Ermitaño que te indica que encuentra la luz al final del túnel, es decir, que por fin verás resultados a los problemas que venías padeciendo de tiempo atrás que la buena suerte te rodea y que las leyes estarán a tu favor solo trata de ya no cargar con problemas que no son tuyos que es muy importante dejar que las cosas fluyan y seguir adelante.

Esta carta te dice que te viene la propuesta de un trabajo nuevo que te dejara más ingresos y te ayudar a tener un reconocimiento profesional. Tu mejor día es el 22 de enero con tus números 09 y 27, tu color es el verde y amarillo, tus signos compatibles Piscis y Cáncer.

Esta carta del tarot te indica liberación de todo las energías negativas que cargabas de tu pasado y continuidad con tu proyecto de vida para ser exitoso que van a ser unos días de sentirte un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones recuerda que tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo por ese necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo, que ya debes de empezar esa rutina de ejercicio y buena alimentación que este año serán muchos viajes a la playa.

Ten cuidado con dolores de cabeza y pecho trata de ir con tu médico, compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida es cuando lo disfrutas con tu pareja.

Días de escoger una carrera universitaria y aplicarte a estudiar más que tu futuro necesita de más conocimientos e idiomas que eso te llevará a crecer más en lo profesional.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió El Sol que junto a tu signo hacen la sinergia perfecta y más que va empezando el año, que nos dice que deberás tener en claro lo que deseas para tu futuro y llevar a cabo tus metas que te concentres y no pierdas el interés tan rápido que la base de tu éxito será la constancia y la determinación de ser alguien en la vida.

Esta carta te dice que pronto te vas de viaje para que tus energías positivas se renuevan, tu mejor día es el 20 de enero con tus números mágicos 18 y 66 tu color es el negro y blanco, tus signos compatibles Virgo y Leo, trabaja más en tu auto confianza que tu signo es de carácter fuerte, pero se desmorona muy rápido por las opiniones de los demás.

Esta carta del Sol te indica unos días de fluidez de energías positivas y la llegada de la riqueza a tu vida que podrás realizar cualquier cambio laboral en tu vida que la fuerza espiritual va a estar de tu a lado y que debes de aprovecharla.

También esta carta del Sol te dice que eres el indicado para sacar adelante a tu familia de cualquier problema. Van a ser unos días de muchas ocupaciones y exámenes de tu carrera universitaria así trata de salir bien en todo lo que puedas de tus asuntos.

Recuerda que eres muy carismático y gentil con las personas pero eso hace que tengas muchas envidias alrededor tuyo por eso necesitas siempre protegerte y nunca confiarte de nadie así trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa.

Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti tu sigue así de original y verás que más ser más feliz.

Capricornio

En la carta del tarot te salió la Estrella que nos dice que junto a tu energía positiva nos da la señal que van a ser unos días de nuevas propuestas de trabajo y de negocio propio que no lo dudes que estás en el momento de hacer un patrimonio para tu futuro solo ten cuidado con las personas que te rodean que no todos quieren que te vaya de lo mejor así que ser más discreto y tener más disciplina en tu proyectos de vida.

Esta carta te dice que te llega una regalo que no esperabas que te hará muy feliz, tu mejor día es el 21 de enero con los números mágicos 25 y 30 tu color es el rojo y azul fuerte, tus signos compatibles Virgo y Aries con propuesta de amor verdadero.

La justica estará de tu lado así que trata de resolver cualquier situación que tenías pendiente legal, semana de buena suerte que debes de aprovechar esa corriente de abundancia que vas a estar pasando y te sentirás de lo más afortunado en todo lo que te rodea.

Ten cuidado con problemas de infección recuerda que tu punto débil es siempre las infecciones urinarias, eres muy bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, pero a veces abusan de tu buena persona así trata de diferenciar quienes son tus amigos y quien solo quiere abusar de ti.

Ya no pelees tanto con tu pareja trata de siempre buscar la mejor solución, decides hacer un a venta de coche o casa para invertir en un negocio. Te haces unos tratamientos estéticos para verte de lo mejor.

Acuario

En la carta del tarot te salió el Diablo que sin duda nos dice que te vendrá la riqueza y prosperidad, recuerda que esta carta significa dinero fácil y rápido que trates de poner tu pensamientos en modo positivo para que fluya más rápido.

Esta carta del Diablo también nos indica que los enemigos ocultos son lo que están a lado tuyo que deveras ser más desconfiado y trata de no prestar dinero para que no te roben la buena suerte y no platicar tus planea a futuro.

Estas en tu etapa de cumpleaños así trata de consentirte mucho y pasar unos días de lo mejor que te llegan regalos que no esperabas que siempre tu signo se llena sus fiestas por lo carismático que es.

Tu mejor día es el 22 de enero con los números 12 y 59, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles es Géminis y Sagitario que tendrás propuesta de amor formal, cuidado con los fraudes trata de leer antes de firmar cualquier documento.

Esta carta del tarot significa que tu lado místico y persuasivo va a estar muy elevado vas a poder sentir que viene para tu futuro y que te conviene más en cuestión laboral. Trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás y verás cómo se te van abrir todas las puertas.

Ten cuidado con problemas con tu pareja y trata de ya no se tan celoso en tu vida sentimental, van a ser unos de festejos y regalos sorpresa por tu cumpleaños.

Te reglan una mascota, sigues con la dieta recuerda que tu punto débil es el intestino o estómago así que trata de mantenerte en forma y seguir con el ejercicio.

Piscis

En la carta del tarot te salió la Rueda de la fortuna, que nos dice que estas en tu momento de estar arriba que no pierdas el tiempo con personas que no son para ti ni en trabajo que no te valoran y decides ya a empezar una vida de abundancia que te lo mereces por ser el signo más sacrificado por los demás, pero esta carta del tarot te da la oportunidad que las energías cósmicas se van alinear a tu favor, que tu mejor día es el 20 de enero con los números mágico que son 29 y 50, tu color es el amarillo y verde, tus signos compatibles Cáncer y Escorpio, que busques tu libertad de decidir tus planes ya no pidas consejos sigue tu intuición.

Esta carta del tarot te dice que estas en el girar de tu vida que debes de pensar más en tu futuro y asegurar tu patrimonio que estas en el tiempo de decisiones firmes para obtener el éxito.

Semana de salir más de viaje recuerda que tu buena energía depende de estar en constante movimiento, trata de pagar cuentas atrasadas y dejar en orden tus pagos, ya no seas tan rencoroso con tus familiares aprende a olvidar y no darle importancia a situaciones pasajeras, trata de no confiar mucho en tus compañeros de trabajo uno de ellos te quieren traicionar, mandas arreglar tu carro o pagas el seguro.

Va a ser una semana de empezar los estudios y ponerse al día con tus tareas, trata de no comentar mucho tu vida privada para que no te llenes de envidas, te buscan para que trabajes en una empresa extranjera di les que si que son tiempos de mover las energías.

