Los hijos de David Lynch honran el legado de su padre con un conmovedor homenaje

Los hijos de David Lynch, el icónico cineasta detrás de obras como ‘Blue Velvet’ y ‘Twin Peaks’, rindieron tributo a su padre a través de una emotiva declaración conjunta tras su fallecimiento a principios de esta semana.

En el mensaje, publicado en redes sociales, destacaron el impacto del director como una “luz guía de creatividad, amor y paz” y extendieron una invitación a sus seguidores para participar en un evento especial en su honor.

En lo que habría sido su cumpleaños número 79, el próximo lunes 20 de enero, los hermanos Lynch han convocado a una meditación grupal mundial a las 12:00 p.m. (hora del Pacífico), animando a los fanáticos a dedicar 10 minutos a reflexionar, meditar y difundir positividad.

Crédito: X

“Unámonos, dondequiera que estemos, para honrar su legado, difundiendo paz y amor en todo el mundo”, expresaron Jennifer, Austin, Riley y Lula Lynch, en un llamado que busca conectar a las personas a través de la meditación trascendental, una práctica que marcó profundamente la vida del director.

David Lynch uno de los cineastas más creativos

David Lynch, conocido tanto por su visión única en el cine como por su devoción a la meditación trascendental, tuvo cuatro hijos con distintas parejas, todos ellos siguiendo caminos creativos influenciados por el trabajo de su padre.

Jennifer Lynch, de 56 años, se ha destacado como escritora y directora, mientras que Austin, de 42, también ha explorado la escritura y dirección tras una infancia vinculada a las producciones de su padre.

Riley, de 33 años, ha combinado su talento en la música con otras disciplinas artísticas. Lula, la más joven con 12 años, vive actualmente con su madre, Emily Stofle, tras el divorcio de sus padres en 2023.

El impacto del cineasta en sus hijos es evidente no solo en sus carreras, también en la forma en que han elegido honrar su memoria.

Su enfoque en la creatividad y la búsqueda de la paz interior ha resonado con su familia y sus seguidores, muchos de los cuales agradecieron la oportunidad de participar en el evento mundial.

La práctica de la meditación trascendental fue un pilar en la vida de Lynch desde 1973, según expresó en entrevistas pasadas: “Desde entonces no me he perdido ni una sola meditación. Dos veces al día, todos los días”.

Muchos de sus seguidores compartieron cómo las enseñanzas del director inspiraron cambios significativos en sus vidas, desde adoptar la meditación hasta incluso ajustar sus hábitos alimenticios. Lynch, quien describió su dieta como deliberada y minimalista, destacó que su enfoque no solo estaba en la creatividad artística, sino también en cultivar un equilibrio en su vida diaria.

El legado de David Lynch no solo vive en sus películas, se puede decir que también en la conexión espiritual y emocional que estableció con su audiencia.

Sus fanáticos, al igual que su familia, lamentan su partida, pero encuentran consuelo en honrar su vida y obra. Como expresó un admirador: “Dio tanto, quizás demasiado para una sola persona. Su genio era único en su tipo”.

