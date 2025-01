David Benavídez asegura que no le asusta Morrell Jr.

David Benavídez, campeón interino de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que no le asustan las habilidades de David Morrell Jr. y dejó claro le callará la boca sus detractores el 1 de febrero en Las Vegas.

En una entrevista al Miami Hustle, Benavídez indicó que aceptó el reto de Morrell Jr. porque es un peleador fuerte, pero confía en su experiencia para salir con el brazo levantado.

“No puedo decirlo porque no he estado en el ring con él, pero en el papel parece que lo tiene todo. Tiene alcance, tiene velocidad, tiene juego de pies y tiene poder. Esa mi**da no me asusta”, dijo.

David Morrell está muy seguro de que vencerá a David Benavídez. Crédito: Jacob De Leon/Team Morrell | Cortesía

“Llevo 25 años boxeando. Me gusta cuando veo a un peleador fuerte con el que me voy a subir al ring porque lo que más me satisface es callarle la boca a la gente que piensa que no puedo ganar, que piensa que me van a noquear. Yo sé lo que puedo hacer y por eso acepté este reto”, agregó.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, la pelea será muy reñida y competitiva. Algunos creen que David Benavídez -quien se tomó el duelo personal- tiene una ligera ventaja por su experiencia, pero otros dicen que David Morrell Jr. puede acabar con su invicto.

El Monstruo Mexicano hará esta pelea con el cubano para defender su posición como retador mandatorio de la categoría, ya que podría enfrentar al ganador de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. La rivalidad con Morrell nació cuando ambos pertenecían al peso supermediano y ahora los peleadores arreglarán sus diferencias en 175 libras.

En su última pelea, Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al conquistar el título interino de la categoría en una dura pelea contra Oleksandr Gvozdyk. En cambio, Morrell también se estrenó con una victoria en las 175 libras al vencer por decisión unánime a Radivoje Kalajdzic por el cinturón secundario de la AMB.

David Benavídez y David Morrell Jr. subirán al ring para ajustar cuentas en febrero. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

En la pelea co-estelar de esta cartelera, Brandon Figueroa y Stephen Fulton tendrán su revancha. Además, Isaac ‘Pitbull’ Cruz volverá a la acción contra Ángel Fierro.

David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del CMB al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, David Morrell Jr., de 26 años, es campeón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El peleador cubano solo tiene 11 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

