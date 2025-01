Peso Pluma y otros artistas se suman al elenco del concierto FireAid

Hace algunos días se dieron a conocer los nombres de grupos y solistas que formarán parte de FireAid, un concierto organizado por Irving Azoff para ayudar a los afectados por los incendios en California. Ahora otros artistas se han sumado al elenco, por lo que el evento no sólo se llevará a cabo en el Intuit Dome de Inglewood, sino también en el Kia Forum.

El intérprete de corridos tumbados Peso Pluma, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Anderson .Paak, Dawes, Graham Nash, John Fogerty, Stevie Wonder y The Black Crowes fueron incluidos el 19 de enero en la lista de artistas que actuarán en el concierto. No se sabe aún cuantos minutos durará cada una de las presentaciones.

En FireAid también se presentarán Billie Eilish, Lady Gaga, Katy Perry, Tate McRae, Sting, John Mayer, Green Day, Gracie Abrams y Gwen Stefani; esta última cantará tanto en plan solista como con sus compañeros del grupo No Doubt.

El concierto será el 30 de enero, contará con muchos patrocinadores y podrá ser visto en plataformas de streaming como Apple Music, Apple TV, Max, Paramount+, Prime Video y YouTube. Los espectadores en esos medios también podrán hacer donaciones.

Las ganancias serán distribuidas por la Fundación Annenberg y estarán destinadas a los damnificados por los incendios, así como a la reconstrucción de las casas y edificios dañados. En los próximos días podrían sumarse más artistas al elenco de FireAid, un evento que será pagado por el equipo de basquetbol LA Clippers.

