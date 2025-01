Terence Crawford responde a Canelo Álvarez tras criticar su legado

Terence Crawford le respondió a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y aseguró que le parece una locura que el mexicano considere que solo ha enfrentado a un buen peleador en toda su carrera: Errol Spence Jr.

En una publicación en su cuenta en X, Crawford no se mostró contento con la declaración de Canelo Álvarez sobre su currículum en el deporte y le lanzó una advertencia al campeón de 168 libras.

“Jaja, ¡eso es una locura! Entonces, no todos los peleadores con los que he peleado son buenos, pero ¿uno? ¡Tomado nota! Solo recuerda lo que dijiste porque siempre he tenido la alegría de hacer que alguien parezca nadie”, escribió.

Canelo Álvarez podría pelear con Terence Crawford en septiembre. Crédito: John Locher | AP

Esta no es la primera vez que al doble campeón indiscutido le critican a los peleadores que ha enfrentado, ya que creen que sus victorias fueron ante rivales poco conocidos y débiles.

Según algunos reportes de periodistas, la posibilidad de que el duelo con Canelo Álvarez se dé ha aumentado y se maneja septiembre como la posible fecha para que ambos suban al ring.

De hecho, el campeón unificado mexicano aseguró que está dispuesto a darle una oportunidad al estadounidense tras conocer a Turki Alalshikh en la entrega de los premios de The Ring realizado este fin de semana en Londres, Inglaterra.

Si este duelo se llegase a concretar, gran parte de los expertos en el deporte pronostican que Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Por ahora, Canelo Álvarez está abierto a negociar con Alalshikh y Crawford. Aunque el mexicano ha dicho que subiría al ring si le ofrecen una buena cantidad de dinero, en estos momentos se encuentra disfrutando de sus vacaciones tras vencer a Edgar Berlanga y al parecer se reunirá con William Scull -campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- para planear una pelea de unificación.

Terence Crawford se convirtió en campeón indiscutido por segunda vez al vencer a Errol Spence Jr. Crédito: John Locher | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Pelea de Canelo y Crawford ya tendría fecha confirmada, según reportes

· Canelo vs. Crawford no tendrá cláusula de rehidratación, según reportes

· Canelo Álvarez está dispuesto a darle una oportunidad a Crawford