Ángel Fierro no perdonará a Pitbull Cruz por negociar pelea con García

Ángel ‘Tashiro’ Fierro aseguró que no perdonará a Isaac ‘Pitbull’ Cruz cuando se enfrenten el 1 de febrero por subestimarlo y negociar una pelea con Ryan García antes de haberlo enfrentado.

En una entrevista con Izquierdazo, Tashiro Hierro indicó que esto le dio mucha más motivación para su duelo con Pitbull Cruz y prometió que lo dará todo desde el primer round para vencer a Pitbull Cruz.

“Me motivó muchísimo (escuchar que se negociaba la pelea entre Ryan y el Pitbull). Si de por sí tenía muchísima motivación, ahora tengo más. Ese día voy a llevar al Pitbull Cruz a la escuelita, estoy seguro. Es un mensaje para él, que esté listo”, dijo.

Ryan García y el Pitbull Cruz estuvieron negociando una pelea para mayo. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Me motivó bastante el que me subestimara de esa manera, no lo voy a perdonar y el 1 de febrero voy a cobrar esa cuenta. Sentí un poco de molestia, pero a la vez mucha motivación, están menospreciando mi trabajo y creo que este 1 de febrero puedo demostrar que no debe ser así”, agregó.

Pitbull Cruz viene de perder el cinturón de peso superligero de la AMB en su primera defensa tras caer por decisión dividida ante José ‘Rayo’ Valenzuela. El mexicano pidió la revancha inmediata porque se mostró descontento con el resultado, pero no pudieron ponerse de acuerdo.

En cambio, Ángel Fierro subió al ring el pasado mes de junio cuando perdió ante Alfredo Santiago por decisión unánime. El mexicano había defendido en cuatro ocasiones su título NABO de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y buscaba acercarse a una oportunidad por el campeonato, pero el dominicano frenó sus aspiraciones.

Fierro había estado pidiendo una pelea con el Pitbull Cruz desde hace tiempo y ahora tendrá la oportunidad de enfrentarlo en la cartelera que protagonizarán David Benavídez y David Morrell Jr. El ganador de esta disputa podría ponerse muy cerca de una oportunidad titular con cualquiera de los campeones de la división.

Ángel Fierro, de 26 años, fue campeón NABO de peso superligero de la OMB y cuenta con una marca de 22 triunfos, 17 por nocaut, dos reveses y dos empates en su carrera.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, no pudo defender su título con éxito en su última pelea y cayó ahora quiere volver a la senda del triunfo. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

