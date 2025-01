Arnold Schwarzenegger donará un millón de dólares para ayudar a los afectados por los incendios

El actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, dio un paso adelante para apoyar a la ciudad de Los Ángeles tras los devastadores incendios forestales que han afectado a la región.

A través de una publicación en Instagram el martes 21 de enero, Schwarzenegger anunció su contribución de $1 millón a tres organizaciones clave que están liderando los esfuerzos de socorro: la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (@lafdfoundation), la Fundación de Bomberos de California (@cafirefound) y Habitat for Humanity en Los Ángeles (@habitatla).

En su mensaje, el actor de 77 años declaró su compromiso de liderar con el ejemplo.

“Muchos de mis fans me han preguntado cómo pueden ayudar a Los Ángeles. Voy a liderar el camino. Voy a enviar un millón de dólares de mi propio dinero, dividido entre estas organizaciones. No me gusta cuando las empresas o las personas ricas piden a sus fans que hagan sus donaciones por ellos”, escribió.

Diseño con propósito

Como parte de su iniciativa para recaudar fondos adicionales, Schwarzenegger presentó una camiseta especial con su imagen y la frase “LA Strong”. Diseñada en colaboración con su equipo, el 100% de las ganancias obtenidas por la venta de estas camisetas será destinado a las mismas organizaciones.

El diseño se inspira en un estilo clásico popular entre los turistas en el paseo marítimo de Venecia, pero con la diferencia de que esta vez utiliza su propia imagen oficial. “Puedes conseguirla en el enlace de mi biografía”, destacó en su publicación.

Los incendios forestales que comenzaron el 7 de enero han sido devastadores, obligando a decenas de miles de residentes, incluidas celebridades como Leighton Meester, Adam Brody y Julia Louis-Dreyfus, a evacuar sus hogares.

Hasta la fecha, miles de estructuras han resultado dañadas, y se han registrado al menos 27 muertes según el informe del médico forense del condado de Los Ángeles.

Además, nuevos incendios, como el Hughes, continúan creciendo y enfrentando mínimos niveles de contención, agravando la situación en la región.

Estos gestos de generosidad no son nada nuevo en Schwarzenegger. En noviembre de 2024, también demostró su compromiso con la comunidad al participar en actividades.

Seguir leyendo: