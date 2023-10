Arnold Schwarzenegger revela que tuvo que morder un buitre en el rodaje de “Conan The Barbarian”

Arnold Schwarzenegger se encuentra promocionando su libro Be useful: Seven tools for life (Sé útil: Siete herramientas para la vida), en el que revela muchas de las determinaciones que tomó para destacar en el mundo del cine, como seguir las indicaciones del director James Cameron para no parpadear mientras disparaba armas en la película “Terminator 2”. Sin embargo, fue en 1982, durante el rodaje de “Conan The Barbarian”, cuando el actor llevó su compromiso de mostrar su buena actuación a los extremos.

“(El director) John Milius me hizo hacer todo tipo de cosas terribles. Me arrastré entre las rocas, toma tras toma, hasta que me sangraron los antebrazos. Huí de perros salvajes que lograron atraparme y arrastrarme hacia un arbusto espinoso. Mordí un buitre muerto real, y tuve que lavarme la boca con alcohol después de cada toma“, dijo Schwarzenegger a Insider.

A pesar de todo ello, Arnold no se arrepiente de haber pasado por esas pruebas para lograr su principal objetivo: ser reconocido y lograr el éxito en Hollywood. Él ha insistido en que Be useful: seven tools for life, aparte de ser un libro de memorias, es también de autoayuda, pues expone siete reglas para cumplir “tu verdadero propósito en la vida”.

Sigue leyendo: